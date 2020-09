Basilea initiiert zielgerichtete, Biomarker-basierte Phase-2-Studie mit Lisavanbulin bei Patienten mit Hirntumoren

Dr. Marc Engelhardt, Chief Medical Officer, sagte: „Die Initiierung der Phase-2-Studie ist ein wichtiger Schritt zur Überprüfung unserer Hypothese, dass Lisavanbulin unter Verwendung eines Biomarkers gezielt für bestimmte Patientengruppen entwickelt werden kann. Zwischenergebnisse der Studie erwarten wir im ersten Halbjahr 2021. Auf der Grundlage der Ergebnisse dieser Studie werden wir die nächsten Entwicklungsschritte für Lisavanbulin festlegen, einschliesslich einer möglichen Ausweitung auf weitere Tumorarten basierend auf einem Biomarker-Ansatz.“

Basileas Wahl von EB1 als potenziellem Biomarker zur Vorhersage eines Ansprechens auf Lisavanbulin erfolgte auf Basis präklinischer Studien in Glioblastom-Modellen sowie ersten klinischen Signalen aus früheren klinischen Studien. Bei einem Glioblastom-Patienten aus dem Phase-1-Teil der aktuellen Studie, dessen Tumorgewebe stark EB1-positiv war, wurde ein aussergewöhnliches, langanhaltendes Ansprechen beobachtet.3 Der Patient wird seit nunmehr über zwei Jahren mit Lisavanbulin behandelt und zeigt eine Reduzierung des Hirntumors um mehr als 80 %.

Über Lisavanbulin (BAL101553)

Basileas Onkologie-Medikamentenkandidat Lisavanbulin (BAL101553, das Prodrug des Wirkstoffs BAL27862)4 wird für die potenzielle Behandlung verschiedener Krebserkrankungen entwickelt.1, 5, 6 In präklinischen Studien zeigte Lisavanbulin In-vitro- und In-vivo-Wirksamkeit in verschiedenen behandlungsresistenten Krebsmodellen, darunter auch solchen Tumoren, die auf konventionelle Medikamente und Strahlentherapie nicht ansprachen.7, 8, 9 Lisavanbulin verteilte sich effizient im Hirngewebe und zeigte Antikrebs-Aktivität in Glioblastom-Modellen.10, 11, 12 In präklinischen Studien wurde das „End-binding Protein 1“ (EB1) als potenzieller Biomarker für das Ansprechen auf den Wirkstoff in Glioblastoma-Modellen identifiziert.12 Die aktive Wirksubstanz BAL27862 bindet an die Colchicin-Bindungsstelle von Tubulin, was spezifische Auswirkungen auf die Anordnung der Mikrotubuli hat.13 Dadurch kommt es zur Aktivierung des sogenannten „Spindle-Assembly-Checkpoints“, der das Absterben von Tumorzellen fördert.14