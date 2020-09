Mumbaier Gemeindekommissar Chahal mit globalem "Covid Crusader Award-2020" ausgezeichnet

Pune, Indien (ots/PRNewswire) - - Die Panchshil Foundation, Zweig der Panchshil

Realty für Unternehmerische Gesellschaftsverantwortung, gratuliert Chahal



Iqbal Singh Chahal vom Indian Administrative Service, Gemeindekommissar der

Stadtgesellschaft von Mumbai, wurde als erster indischer Bürokrat ausgezeichnet

und erhielt weltweite Anerkennung für seinen Beitrag zur Bekämpfung der

neuartigen Coronavirus-Infektion in Indiens Finanzhauptstadt sowie für seine

Bemühungen, den Anstieg der Infektionszahlen in den Ballungsgebieten der Stadt,

darunter auch Asiens größtem Slum Dharavi, niedrig zu halten.





Der Kaderoffizier des Bundesstaats Maharashtra von 1989 verfügt über dreiJahrzehnte umfassende und vielfältige Erfahrung mit der indischen Regierung undder Regierung von Maharashtra und wurde von der Indo American Chamber ofCommerce (IACC) mit dem "Covid Crusader Award-2020" in der Kategorie IndischeBürokraten ausgezeichnet.Die 1968 gegründete IACC ist die bilaterale Apex-Kammer für wirtschaftlicheZusammenarbeit zwischen Indien und den USA. Der Preis wurde von der IACC und demUS-Konsulat in Mumbai ins Leben gerufen und vom Gouverneur von Maharashtra,Bhagat Singh Koshyari, im Rahmen einer virtuellen Feier verliehen."Es ist mir eine Ehre und ein Privileg, diese Auszeichnung zu erhalten, und ichnehme die Würdigung mit großer Demut entgegen. Ich danke der indoamerikanischenHandelskammer und auch der Jury. Die 4 Säulen unseres Kampfes gegen Covid-19,nämlich Tests, Krankenwagen, Patientenmanagement und Krankenhausmanagement,laufen alle auf Autopilot. Ich bin sicher, dass die anderen Nominierten ebensokompetent und sind und den Preis genauso verdient hätten", so Chahal in seinerDankesrede."Es macht uns sehr stolz, dass einem Bürgermeister aus Maharashtra weltweiteAnerkennung zuteil wird, und ich gratuliere Chahal zu dieser prestigeträchtigenglobalen Auszeichnung für seinen engagierten, zielgerichteten und unerbittlichenKampf gegen das neuartige Coronavirus, das unser gewohntes Leben durcheinandergebracht hat. Ich wünsche ihm alles Gute für seine stetigen Bemühungen zurBekämpfung dieser Pandemie", erklärte Atul Chordia, Vorsitzender von PanchshilRealty.Die Panchshil Foundation engagiert sich in den Bereichen Covid-19-Hilfe,Bildung, Gesundheit, Kunst und Kultur, Sport, Infrastruktur und sozialeInitiativen. Die wesentlichen Geschäftsbereiche von Panchshil Realty sindgewerbliche Büroflächen, Gastgewerbe und Wohnimmobilien. Ein bedeutender Teilvon Panchshil Realtys Büroflächen-Portfolio ist im Blackstone Real EstatePrivate Equity Fund verankert, der von Blackstone Group LP finanziert undverwaltet wird. Weitere Informationen zu Panchshil finden Sie aufhttp://www.panchshil.com/Video:https://mma.prnewswire.com/media/1282612/BMC_commissioner_Iqbal_Singh_Chahal.mp4Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1169295/Panchshil_Foundation_Logo.jpg