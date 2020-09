NevadaNano Systems, Inc. vertreibt die innovative Sensortechnologie MPSTM (Molecular Property Spectrometer) zur Erkennung von Gasleckagen jetzt auch in der Region EMEA

NevadaNano Systems, Inc., der weltweit führende Innovator in der Gassensortechnologie, verstärkt seine Aktivitäten in Europa, dem Nahen Osten und Afrika (EMEA) mit einer neuen Niederlassung in Großbritannien und einer Vertriebspartnerschaft mit der UNITRONIC GmbH in Deutschland. Gary Collins, General Manager von EMEA, wird die Aktivitäten des Unternehmens in EMEA von Chester/England aus leiten und koordinieren. Der patentierte Molecular Property Spectrometer Sensor von NevadaNano misst und klassifiziert eine Vielzahl von brennbaren Gasen und meldet gefährliche Konzentrationslevel innerhalb von Sekunden.

"Die innovative Gassensortechnologie von NevadaNano hilft Leben zu retten, eine gesundere Umgebung zu schaffen und ist schneller als jede andere verfügbare Technologie", sagte Gary Collins, General Manager EMEA bei NevadaNano Systems. "Ich freue mich sehr ein Mitglied des Teams zu sein und diese bahnbrechende Technologie jetzt in der Region EMEA vorstellen zu dürfen."