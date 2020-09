DEWB: Potenzialwert deutlich über aktuellem Kurs

Den Ausführungen von SMC-Research zufolge konnte DEWB den ersten Teil eines Exits abschließen und steht vor einem hohen Jahresgewinn. SMC-Analyst Holger Steffen sieht den Potenzialwert des Portfolios nach dieser Transaktion deutlich über dem aktuellen Kurs.

Im ersten Halbjahr habe DEWB gemäß SMC-Research noch keine Anteilsverkäufe verbucht und daher ein moderat negatives EBIT (-0,7 Mio. Euro) und einen Periodenfehlbetrag (-1,1 Mio. Euro) ausgewiesen. Im Gesamtjahr werde sich das Bild nach Aussage der Analysten jedoch deutlich wandeln, da im Juni der Verkauf von MueTec (Anteil 92 Prozent), der letzten wichtigen Beteiligung aus dem Altportfolio, an den chinesischen Konzern Suzhou TZTEK Technology zu einem Enterprise Value von 25 Mio. Euro vereinbart worden sei. Nachdem die chinesischen Behörden der Transaktion zugestimmt haben, sei Anfang September ein erster Anteil in Höhe von 24,9 Prozent übergegangen.