Marktkommentar: EURUSD testet erstmals den lokalen Widerstand bei 1,1680

Die drei wichtigsten US-Aktienindizes sind am Montag den dritten Tag in Folge gestiegen.

Die Demokraten haben am Montag einen neuen Vorschlag für ein 2,2 Billionen Dollar schweres COVID-19-Hilfspaket veröffentlicht. Die Sprecherin des US-Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, zeigte sich optimistisch, dass sich die Gesetzgeber einigen könnten und sagte, sie und Finanzminister Steven Mnuchin seien übereingekommen, die Gespräche wieder aufzunehmen. Der marktbreite S&P 500 stieg so stark wie zuletzt vor mehr als zwei Wochen. Am Dienstag setzten die Futures die Rallye für eine elfte aufeinanderfolgende 4-Stunden-Kerze fort und scheinen sich erstmals seit Anfang des Monats wieder über dem 100er-EMA halten zu können.

EURUSD konnte am Montag nach oben aus dem kurzfristigen Konsolidierungsbereich ausbrechen und eine stärkere Aufwärtskorrektur in Richtung der Hochs vom vergangenen Donnerstag und Freitag (1,1685) einleiten. Während der heutigen Asien-Sitzung gelang dem Paar der erste Test. Der Widerstand wird vorerst respektiert, sodass die Tiefs der vor über einer Woche eingeleiteten Abwärtsbewegung nochmals getestet werden könnten. Die nächste wichtige Widerstandszone wäre wiederum zwischen 1,17 und 1,1720 zu finden: Hoch vom Mittwoch und 50er-EMA im 4-Stunden-Chart.

Der DE30 hat am Montag rund 300 Punkte an Wert gewonnen und die Sitzung oberhalb der Widerstandszone bei 12.800 Punkten geschlossen, die seit Anfang Juni nicht nachhaltig überwunden werden konnte. Am Dienstag wird die Rallye am Fibonacci-Retracement von 61,8% des jüngsten Einbruchs unterbrochen, welches im 4-Stunden-Chart mit dem 100er-EMA überstimmt. Dies verdeutlicht wie stark der Rückgang war und dass die Bullen noch nicht die Kontrolle übernommen haben. Die Hochs vom Mittwoch und Donnerstag (12.800 und 12.690 Punkte) könnten Unterstützung bieten.



