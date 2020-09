Swiss Asset Management Study 2020: Ein Überblick über das Schweizer Asset Management

Im Vergleich zur letztjährigen Stimmungsumfrage sehen die in der Schweiz ansässigen Asset Manager die Regulierung nicht mehr als die grösste Herausforderung, während Spezialisierung und nachhaltige Anlagen nach wie vor die vielversprechendsten Chancen bieten.

Die Schweiz bietet nach wie vor gute Bedingungen für die Asset Management Branche, und das Asset Management ist wichtig für die Wirtschaft Die Schweiz verfügt über ein hohes Mass an politischer Stabilität in Verbindung mit einem progressiven gesetzlichen Regulierungsrahmen, moderaten Unternehmenssteuersätzen und hochqualifizierten Arbeitskräften. Unter den europäischen Asset Management Zentren nehmen Zürich und Genf eine führende Position ein, wenn es darum geht, günstige Bedingungen für die Branche zu bieten. Die Marktgrösse der in der Schweiz von Banken, Fondsleitungen, Effektenhändlern und von der FINMA beaufsichtigten Asset Managern verwalteten Vermögen belief sich Ende 2019 auf CHF 2'519 Milliarden, was einem Wachstum von 16,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht (siehe Grafik 1). Die Netto-Neugeldzuflüsse im Jahr 2019 werden auf fast CHF 100 Milliarden geschätzt. Die in der Schweiz verwalteten Vermögen sind mehr als dreimal so gross wie das Schweizer BIP und machen rund 250 Prozent der in Schweizer Pensionskassen gehaltenen Vermögen aus. Die in der Schweiz ansässigen Asset Manager sind rentabel und kosteneffizient. Die mittlere Gewinnmarge wird auf 19,5 Basispunkte des verwalteten Vermögens geschätzt, während das mittlere Kosten-Ertrags-Verhältnis bei etwa 64 Prozent liegt. Insbesondere die hoch profitablen alternativen Anlageklassen tragen wesentlich zur Rentabilität bei. Die Gesamteinnahmen der Schweizer Asset Management Branche werden auf rund 13,85 Milliarden CHF und die Gesamtgewinne auf etwa 4,95 Milliarden CHF geschätzt. Darüber hinaus arbeiten gemäss Schätzungen rund 10'000 Angestellte direkt in der Asset Management Branche und weitere 45'800 Personen sind indirekt in Unternehmen tätig, die Dienstleistungen für das Asset Management erbringen.

"Das Market Sizing basiert auf Daten von 41 Asset Managern, die mehr als 85% des Gesamtmarktes abdecken, die wir hochgerechnet haben. Das Asset Management ist ein starker Pfeiler des Schweizer Finanzsektors und wichtig für die Gesamtwirtschaft, da Asset Manager Investitionen in die Realwirtschaft leiten, welche das langfristige Wirtschaftswachstum stimulierten und Arbeitsplätze schaffen. Zudem tragen die Asset Manager und ihre hochqualifizierten Angestellten wesentlich zu den Steuereinnahmen auf Bundes-, Kantons- und Gemeindeebene bei", sagt Jürg Fausch, Ökonom an der Hochschule Luzern und Mitautor der Studie.