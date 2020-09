Das große Bild hat sich durch diesen Anstieg erheblich verbessert. Weil sich die Aktie durch dieses Plus mit großen Sprüngen aufmacht in Richtung Entscheidungsbereich. Mittlerweile genügt ein Anstieg von rund vier Prozent, um neue 4-Wochen-Hochs zu erreichen. Dieses Hoch liegt bei 8,78 EUR. Bei SLM Solutions geht es jetzt also um viel!

Wem es eher um die langfristige Perspektive geht, der schaut aktuell mit einem lachenden Auge auf den 200er-Durchschnittskurs. Schließlich steht dieser Indikator bei 7,15 EUR und zeigt damit weitere Kursgewinne an. SLM Solutions liefert damit heute wieder einmal einen Tag fürs Lehrbuch ab und belegt eindrucksvoll, dass die Kursfantasie in Aufwärtstrends quasi unbegrenzt ist.

Fazit: Wie es bei SLM Solutions weitergeht, lesen Sie in unserem brandaktuellen Sonderreport. Hier kostenfrei lesen.