Fünf Jahre SDGs, fünf Erkenntnisse

Auf der anderen Seite stellen sie eine globale Agenda dar, die für reiche und arme Länder gleichermaßen gilt. Ihr Vorläufer, die Millennium Development Goals, galten vorwiegend für die Schwellenländer und waren im Hinblick auf die von ihnen adressierten Nachhaltigkeitsaspekte weit enger definiert. Zudem fordern die SDGs jeden in der Gesellschaft auf, dazu beizutragen: von Regierungen über Unternehmen, Wohltätigkeitsorganisationen und Wissenschaftler bis hin zu Einzelpersonen.

Auf der einen Seite haben sie das Verständnis von nachhaltiger Entwicklung konkretisiert. So haben sie den Übergang von einer mangelhaft definierten Idee mit unterschiedlichen Interpretationen zu einer Blaupause für eine bessere Welt ermöglicht – mittels 17 spezifischer Ziele, 169 Unterziele und 232 anerkannter und messbarer Indikatoren.

„Zusammengenommen führen diese Charakteristika dazu, dass die SDGs einen Leitstern in punkto Nachhaltigkeit darstellen”, sagt Van Zanten, SDG Strategist bei Robeco. „Die SDGs sollen das Leben jedes Einzelnen verbessern, ganz gleich, ob er in Swasiland oder in der Schweiz lebt. Und sie sind vollkommen sinnvoll. Wenn wir ihr ihren Zielsetzungen folgen, werden wir sowohl das allgemeine Wohlergehen erhöhen als auch wahrscheinlich Vermögenszuwachs und damit Erträge für die Anleger erzielen.“