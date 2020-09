Das Unternehmen legt vorläufige neue Verpackungsdesigns für Beyond Tobacco für seine Sorten Original, Smooth und Menthol vor. Dieses neue Verpackungsdesign, das für eine Charge kommerzieller Proben von Beyond Tobacco verwendet wird, wurde konzipiert, um aktuelle volljährige Raucher von Tabakprodukten anzusprechen, wobei Verpackungsmerkmale identifiziert wurden, die von den Verbrauchern am häufigsten erkannt und gewünscht werden. Außerdem sollte das Erscheinungsbild von Beyond Tobacco an den Verpackungsstil der führenden und bekannten Produkte etablierter Tabakkonzerne angepasst werden. Das Feedback der Verbraucher zu diesem vorläufigen Verpackungsdesign wird in die marktreife Version von Beyond Tobacco, die ab Mitte des vierten Quartals in den Vereinigten Staaten im Einzelhandel erhältlich sein soll, einfließen.

Las Vegas (USA) und Vancouver (BC, Kanada), 28. September 2020 - Taat Lifestyle & Wellness Ltd. (CSE: TAAT) (OTC: TOBAF) (Frankfurt: 2TP2) (das „Unternehmen“ oder „Taat“) freut sich, die vorläufigen neuen Verpackungsdesigns für Beyond Tobacco vorzustellen. Das Erscheinungsbild des Produktes wurde an den Verpackungsstil der führenden und bekannten Produkte etablierter Tabakkonzerne angepasst. Das Unternehmen bereitet sich derzeit auf die Einführung von Beyond Tobacco in den Vereinigten Staaten Mitte des vierten Quartals 2020 vor. Das Unternehmen hat bislang Führungsmitglieder für sich gewinnen können, die bis vor Kurzem in strategischen bzw. Führungspositionen im Bereich Kommerzialisierung für einen „Big Tobacco“-Konzern tätig waren. Außerdem konnte das Unternehmen einen Antrag auf Erteilung eines Patents für einen wichtigen Teil seines Veredelungsprozesses für sein Ausgangsmaterial stellen und sich die kommerzielle Herstellung von Beyond Tobacco zu günstigen Preisbedingungen sichern. Unter der Leitung von Chief Executive Officer Setti Coscarella hat das Unternehmen sein Geschäftsmodell, seinen Plan für die Markteinführung und verschiedene Aspekte des Beyond Tobacco-Produkts überarbeitet, um sie mit den Standards in der Tabakindustrie in Einklang zu bringen. Dazu gehören unter anderem der Einsatz von Strategien, die bei großen Tabakkonzernen üblich sind, um die uneingeschränkte Skalierbarkeit des Beyond Tobacco-Produkts in den Vereinigten Staaten und möglicherweise auf internationaler Ebene zu ermöglichen und um seine Lieferkette, sein Portfolio von Immaterialgüterrechten und seinen Marktanteil zu schützen. In weniger als zwei Monaten in seiner Funktion als CEO zeichnete Herr Coscarella für mehrere Schlüsselentwicklungen verantwortlich, die nach Einschätzung des Unternehmens die kurz- und langfristigen Aussichten von Taat nach der Einführung von Beyond Tobacco verbessern können. Zur Optimierung des ersten visuellen Eindrucks von Beyond Tobacco bei derzeitigen volljährigen Tabakrauchern, die das Produkt zum ersten Mal sehen, hat das Unternehmen beschlossen, das Verpackungsdesign von Beyond Tobacco zu überarbeiten, um bestimmte Effekte zu erzielen. Unter anderem soll Beyond Tobacco intuitiv als eine analoge Alternative zu herkömmlichen brennbaren Tabakprodukten erkannt werden. Überdies sollte die Einprägsamkeit des Markennamens und der Handelsaufmachung von Beyond Tobacco optimiert werden. Das Feedback von Verbrauchern zu diesem vorläufigen Design wird bei der endgültigen Version, die Mitte des vierten Quartals bei der Einführung von Beyond Tobacco in den Vereinigten Staaten verwendet wird, einfließen.

Beyond Tobacco ist eine brennbare tabak- und nikotinfreie Alternative zu Tabakzigaretten mit Tabakgeschmack. Das Unternehmen hat Beyond Tobacco als potenziell attraktive Alternative für das Marktsegment der 1,3 Milliarden Tabakkonsumenten1 weltweit entwickelt, die Nikotin den Rücken kehren möchten. Daten der US-amerikanischen Gesundheitsbehörde CDC aus dem Jahr 2018 zeigen an, dass 55,1 % der erwachsenen Raucher im vergangenen Jahr versucht haben, mit dem Rauchen aufzuhören, dies aber nur 7,5 % in diesem Zeitraum gelungen ist2. Auf dem Massenmarkt sind zahlreiche Alternativen zu Tabakzigaretten erhältlich (z.B. Kaugummi, Lutschtabletten, Vaping), Tabakraucher geben solche Alternativen doch häufig zugunsten von Tabakzigaretten auf. Da diese Alternativen immer noch Nikotin enthalten, ist das Unternehmen der Ansicht, dass diese Abbruchraten teilweise auf den Reiz der sensorimotorischen Komponenten des Rauchens einer Tabakzigarette - und nicht nur Nikotin selbst - zurückzuführen sind. Das Unternehmen hat versucht, beim Konsum von Beyond Tobacco ein Erlebnis zu schaffen, das dem Erlebnis des Rauchens einer Tabakzigarette sehr nahekommt. Die Merkmale, die zu dieser wahrgenommenen Ähnlichkeit beitragen, beinhalten ein brennbares „Stängel“-Format im Zigarettenstil, eine erhöhte Menge an ausgeatmeten Rauch und ein tabakähnlicher Geschmack und Geruch des Beyond Tobacco-Ausgangsmaterials, die aus einem zum Patent angemeldeten Veredelungsverfahren resultieren. Die größtmögliche Ähnlichkeit des Erlebnisses zu herkömmlichen Tabakprodukten wird zusätzlich durch die Verpackung im „Packung und Stange“-Industriestandardformat erreicht. Zur möglichen Maximierung der Wirksamkeit dieser Taktik hat das Management des Unternehmens vor Kurzem beschlossen, die Beyond Tobacco-Verpackung in einem ähnlichen Stil wie führende brennbare Tabakprodukte, die in den Vereinigten Staaten erhältlich sind, neuzugestalten.

Die wichtigsten Elemente des überarbeiteten Designs der Beyond Tobacco-Verpackung beinhalten unter anderem eine größere Dominanz von Farben, die üblicherweise mit bestimmten Sorten brennbarer Produkte (z.B. grün für Menthol) in Verbindung gebracht werden, eine zentrale Platzierung von Text- und Grafikelementen für ein „ausgewogeneres“ Erscheinungsbild sowie die Hervorhebung von Elementen, die die Marke Beyond Tobacco von Taat definieren. Die vorläufigen Verpackungsdesigns für die Beyond Tobacco-Sorten Original, Smooth und Menthol sind nachstehend abgebildet.

Vorläufige Verpackungsdesigns für die Beyond Tobacco-Sorten Original, Smooth und Menthol

Nach Erhalt der endgültigen Genehmigungen für die überarbeiteten Beyond Tobacco-Verpackungsdesigns wird das Unternehmen alle relevanten digitalen Dateien an seinen Herstellungsvertragspartner übermitteln, der das Design auf alle Verpackungen in der Charge kommerzieller Proben von Beyond Tobacco auftragen wird. Diese Proben werden in Kürze potenziellen Großhandels- und Vertriebspartnern sowie strategischen Partnern zur Verfügung gestellt. Eine überarbeitete Version mit Anpassungen auf Grundlage des Feedbacks von Verbrauchern wird dann für die für den Vertrieb bestimmten Charge übermittelt, die für die Einführung von Beyond Tobacco Mitte des vierten Quartals 2020 hergestellt wird.

Setti Coscarella, CEO von Taat, meint dazu: „Verpackung und Handelsaufmachung sind wohl das Rückgrat eines jeden Verbrauchsguts (‚CPG‘), was den Aufbau einer Präferenz und der Markentreue betrifft. Darauf habe ich in jüngsten Interviews sehr nachdrücklich hingewiesen, denn ein überzeugendes Qualitätsprodukt allein kann eine Marke nur so weit bringen. Kontinuierliche Kaufentscheidungen für Markenprodukte wie Limo, Bier, Snacks und sogar Tafelwasser beruhen im Wesentlichen auf einer Präferenz für die Verpackung und das Erscheinungsbild des Produkts. Untermauert wird dies von einer Kombination aus Vertrautheit und Sichtbarkeit. Im Falle der Vertrautheit ist Ihre Fähigkeit, das Design der Flasche des von ihnen bevorzugten Waschmittels zu erkennen, ein entscheidender Faktor, der sie dazu bewegt, dieses bestimmte Waschmittel aus einer Vielzahl anderer Alternativen auszuwählen. Im Falle der Sichtbarkeit ist die Fähigkeit von anderen, das Design einer Flasche eines Getränkes, das Sie gekauft haben, zu erkennen, oft ein Faktor bei der Wahl eines bestimmten Produktes. Hier ist entscheidend was die Wahl eines Produktes über Sie persönlich aussagt. Dies ist besonders häufig bei Spirituosen der Fall, wo ein wiedererkennbares Flaschendesign und das damit verbundene Prestige häufig zu einer praktisch bedingungslosen Loyalität zu einer bestimmten Marke als Statussymbol beiträgt. Ich bin zwar sehr zuversichtlich, dass sich Beyond Tobacco bei derzeitigen volljährigen Tabakrauchern aufgrund seiner Vorzüge als Produkt einen Namen machen wird, die Pflege einer langfristigen Treue und Präferenz durch eine sichtbar erkennbare Handelsaufmachung - einschließlich Verpackung – ist jedoch ein wichtiger Baustein für den Erfolg eines CPG-Produkts. Meiner Meinung nach ist die Verbesserung gegenüber dem ursprünglichen Beyond Tobacco-Verpackungsdesign in puncto Ausrichtung an herkömmlichen Tabakprodukten wirklich dramatisch. Nach Erhalt aller erforderlichen Genehmigungen werden wir diese Designs an unseren Herstellungspartner für die Verwendung in den kommerziellen Proben von Beyond Tobacco übermitteln. Diese Proben werden in Kürze an unsere Partner verbreitet. Nach Berücksichtigung des Feedbacks, das wir Ende des dritten Quartals 2020 und Anfang des vierten Quartals 2020 von Verbrauchern zum neuen Verpackungsdesign von Beyond Tobacco einholen werden, wird eine endgültige überarbeitete Version für die bevorstehende Beyond Tobacco-Charge für den Vertrieb verwendet werden. Wir veredeln für diese Charge derzeit intern 3,2 Tonnen Ausgangsmaterial.“

