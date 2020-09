keepMED schließt Finanzierungsrunde über 13 Millionen Euro für Serie C ab und macht Fortschritte bei der Zulassung durch die Regulierungsbehörden und Markteinführung von keePAP, dem Schlafapnoe-Gerät der neuen Generation, in Europa und Nordamerika

Mérieux Equity Partners und keepMed geben den Abschluss einer Finanzierungsrunde über 13 Millionen Euro der Serie C bekannt, die ein neues Syndikat europäischer Investoren anzieht.

Die neuen Investoren Celeste Management, Financière Arbevel und 4See Ventures schließen sich in dieser Finanzierungsrunde den bestehenden Investoren Mérieux Equity Partners, Pitango Venture Capital, Xenia Venture Capital, C4 Ventures und Lavorel Medicare an.

keepMed hat keePAP konzipiert und entwickelt, ein einzigartiges, ansprechendes und personalisiertes Gerät zur Behandlung der obstruktiven Schlafapnoe (OSA), das auf einen positiven Atemwegsdruck (PAP) reagiert. OSA ist eine Erkrankung, die durch sich wiederholende Episoden von Obstruktionen der oberen Atemwege während des Schlafs gekennzeichnet ist und mit einem signifikant erhöhten Risiko für Herzerkrankungen, Diabetes und Schlaganfall einhergeht. Zur OSA gehören typischerweise lautes Schnarchen und fragmentierter, nicht erholsamer Schlaf, die einen tiefgreifenden Einfluss auf Lebensqualität, Verkehrssicherheit und Arbeitsleistung haben. Eine kürzlich in The Lancet Respiratory Medicine1 veröffentlichte Studie zeigt, dass fast eine Milliarde Erwachsene weltweit an leichter bis schwerer OSA leiden.

Wie herkömmliche PAP-basierte Geräte verwendet auch das keePAP einen positiven Atemwegsdruck, um die oberen Atemwege offen zu halten. Anstatt jedoch kontinuierlich Dutzende Liter Druckluft pro Minute in die oberen Atemwege zu drücken, mobilisiert keePAP das Atemsystem des Benutzers, um genau die benötigte PAP-Menge abzugeben - intermittierend und mit minimalem Luftstrom.

Nach Erhalt der CE-Zertifizierung und nach Abschluss einer ersten Humanstudie Ende 2019 ist keepMed nun in der Lage, die Erlöse aus der Serie-C-Finanzierung zu verwenden, um die klinische Entwicklung von keePAP in Richtung Zulassung durch die US-amerikanische Gesundheitsbehörde FDA und die Markteinführung in den USA und Europa voranzutreiben.

„Es ist uns eine Ehre, neue Investoren willkommen zu heißen, und wir sind unseren bestehenden Investoren, insbesondere Mérieux Equity Partners, dankbar für ihre anhaltende Unterstützung unserer Bemühungen, diese bahnbrechende Lösung für OSA-Betroffene zu erreichen. Unsere Mission ist es, Menschen mit ASO zu ermöglichen, ohne Unterbrechung während der Nacht zu atmen – so natürlich wie möglich und mit minimaler Intervention. Eine gute Nachtruhe ist der Schlüssel zu guter Gesundheit und Lebensqualität“, so Alex Rapoport, CEO von keepMed.