ADVA bietet mit TrueTime beispiellose Präzision in Synchronisationsnetzen

ADVA (FWB: ADV) kündigte heute eine neue und robuste Methode an, mit der eine beispiellose Präzision in Synchronisationsnetzen erreicht wird. Die neue durchgängige Lösung, die auf ADVAs TrueTime-Technologie basiert, wird sich als Schlüsseltechnologie für 5G-, Smart-Grid- und andere zeitkritische Anwendungen erweisen. Im Gegensatz zu bisher üblichen Methoden der Zeitverteilung verwendet TrueTime einen PTP-optimierten optischen Übertragungskanal, um eine genaue Synchronisierung des Netzes vom Kern bis in den Anschlussbereich zu ermöglichen. Durch die Kombination von zentralen ePRTC-Zeituhren und ultrapräzisen Boundary Clocks wird eine Genauigkeit im Nanosekundenbereich gewährleistet. Die neue Methode bietet nicht nur Präzision auf PRTC-Niveau, sondern ist auch robuster als jede konkurrierende Lösung. Dies ist wesentlich bei der Minimierung von Risiken einer satellitengestützten Synchronisation. Darüber hinaus ermöglicht TrueTime den Betreibern beim Aufbau neuer Netze, die Anzahl der PRTC-Zeituhren und GNSS-Empfänger zu reduzieren, was das Netzmanagement vereinfacht und die Kosten senkt.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20200929005115/de/