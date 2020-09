Nach dem plötzlichen Stimmungsumschwung über das Wochenende ist jetzt die große Frage auf dem Börsenparkett, welche Bedeutung der spontanen Rally am deutschen Aktienmarkt zum Wochenstart beigemessen werden kann. Das technische Bild im DAX zumindest hat sich über 12.750 Punkten wieder etwas aufgehellt, der nächste Widerstand auf dem Weg nach oben lauert bei rund 12.900 Zählern.

Nach wie vor sind vor allem an der Wall Street hohe Short-Positionen im Markt und Eindeckungs-Rallys wie die gestrige somit normal. Zudem neigt sich das Quartal dem Ende zu, was zu Umschichtungen in großen Portfolios führt und dem Markt anscheinend erst einmal nützt.