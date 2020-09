^ DGAP-Ad-hoc: Media and Games Invest plc / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung Media and Games Invest plc plant Privatplatzierung und beantragt Zweitnotierung am Nasdaq First North Premier Growth Market in Stockholm

29.09.2020 / 09:29 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

NICHT ZUR FREIGABE, VERÖFFENTLICHUNG ODER VERTEILUNG IM GANZEN ODER IN TEILEN, DIREKT ODER INDIREKT, IN DEN VEREINIGTEN STAATEN, AUSTRALIEN, KANADA, NEUSEELAND, HONGKONG, JAPAN, SINGAPUR, SÜDAFRIKA, SÜDKOREA ODER EINER ANDEREN JURISDIKTION, WO EINE SOLCHE FREIGABE, VERÖFFENTLICHUNG ODER VERTEILUNG UNGESETZLICH WÄRE ODER EINE REGISTRIERUNG ODER ANDERE MASSNAHMEN ERFORDERN WÜRDE. BITTE BEACHTEN SIE DIE WICHTIGEN INFORMATIONEN AM ENDE DER PRESSEMITTEILUNG.



29. September 2020 - Media and Games Invest plc ("MGI" oder das "Unternehmen", ISIN: MT0000580101; Symbol: M8G; Scale Segment Frankfurter Wertpapierbörse), ein Unternehmen mit Fokus auf Online Games, unterstützt durch eine eigene Medien-Unit, beabsichtigt, im Rahmen eines Accelerated Bookbuilding-Verfahrens (die "Privatplatzierung") neue Aktien des Unternehmens in Höhe von ca. 250 Mio. SEK (entspricht ca. 24 Mio. EUR) an schwedische und internationale institutionelle Anleger zu begeben. Pareto Securities ist Sole Manager und Bookrunner für die Privatplatzierung.

Privatplatzierung



Die Privatplatzierung soll, gemäß des Beschlusses der außerordentlichen Hauptversammlung vom 25. Juli 2019, unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre durchgeführt werden. Der Bezugspreis und die Gesamtzahl der neuen Aktien der Privatplatzierung werden im Rahmen eines Bookbuilding-Verfahrens festgelegt. Es obliegt daher der Einschätzung des Board of Directors, dass der Bezugspreis die aktuellen Marktbedingungen und die Nachfrage angemessen widerspiegelt. Das Unternehmen behält sich das Recht vor, das Volumen der Privatplatzierung je nach Preis und Nachfrage nach eigenem Ermessen auf bis zu ca. 300 Mio. SEK zu erhöhen.