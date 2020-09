„Know How Academy" der EBWE unterstützt KKMU bei der Bewältigung der Krise

ALMATY, Kasachstan, 29. September 2020 /PRNewswire/ --Die Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (EBWE) hat das Programm „Know How to ... in a Crisis" ins Leben gerufen, ein Online-Lern- und Beratungszentrum, das Kleinst-, Klein- und Mittelunternehmen (KKMU) bei der Bewältigung der Herausforderungen von COVID-19 und in anderen Krisensituationen unterstützt..

WILLKOMMEN IN DER KNOW HOW ACADEMY

In Zusammenarbeit mit Crown Agents hat die EBWE eine Online-Drehscheibe für Wissen und Information zum Krisenmanagement geschaffen. Diese wurde speziell für Klein- und Kleinstunternehmen entwickelt, die bei der Bewältigung der Auswirkungen des Coronavirus am dringendsten praktische Unterstützung benötigen.

Die Online-Drehscheibe „Know How to ... in a Crisis", die auf der Lernplattform der EBWE, der „Know How Academy", gehostet wird, bietet interaktive Schulungen, Videos von Branchenexperten und wichtige länderspezifische Informationen zu Ressourcen für KKMU.

Führenden Unternehmensberatungen, darunter EY und PwC, stellen wertvolle Beiträge und Ressourcen für das Programm bereit.

Besuchen Sie die Website www.ebrd.com/ebrd-know-how-academy . Hier finden Sie:

Interaktives, in kleine Lektionen unterteiltes Schulungsmaterial mit Tests, Fallstudien und Tools zur Geschäftsplanung

Videos von Branchenexperten, die ihre Erfahrungen mit der Führung eines Unternehmens in einer Krise und danach teilen

Informationen zu lokalen Finanzierungshilfen

VORTEILE DES PROGRAMMS:

Kostenlos - Das Programm wird völlig kostenlos zur Verfügung gestellt.

Zugänglich - Alle Module und Programminhalte sind auf Englisch, Arabisch, Ukrainisch, Türkisch und Russisch verfügbar und können über jede Art von Gerät aufgerufen werden.

Interaktiv - Der Inhalt ist sehr interaktiv gestaltet und bietet modulares E-Learning und weitere Ressourcen wie Checklisten, Quiz und Planungstools.

Einfach - Die Plattform ist einfach zu bedienen und lässt sich gut mit vollen Terminplänen verbinden, da sie in der Freizeit genutzt werden kann.

HILFE BEIM AUFBAU EINES WIDERSTANDSFÄHIGEN GESCHÄFTSMODELLS

Das Programm „Know How to...in a Crisis" stützt sich auf fünf wichtige Geschäftssäulen:

Krisenmanagement: Ihre Kunden und Zulieferer Krisenmanagement: Grundlagen des Finanzmanagements Krisenmanagement: Finanzierung Ihres Unternehmens Krisenmanagement: Ihre Mitarbeiter – Ihr wichtigstes Gut Krisenmanagement: Herausforderungen für Management und Mitarbeiterführung

Greifen Sie auch von unterwegs auf die Informationen zu!

Holen Sie sich das beste Mobilerlebnis und laden Sie die „Go.Learn"-App in Ihrem App-Store herunter. Fügen Sie www.ebrdknowhowacademy.com auf dem Konfigurationsbildschirm ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden.