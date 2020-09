Berlin (ots) - Während die meisten Arbeitgeber in Stellenanzeigen und

Karrierewebsites aktuell auf austauschbare Reklame à la "erstklassige

Karrierechancen" setzen, wünschen sich Bewerber etwas ganz anderes: Transparenz

in Form von belastbaren Informationen. Das zeigt eine aktuelle Umfrage des

Recruiting Software-Anbieters softgarden, für die 6.720 Bewerberinnen und

Bewerber befragt wurden.



softgarden analysiert laufend digitale Recruitingprozesse und nutzt die

Erkenntnisse, um Transparenz für rekrutierende Unternehmen zu schaffen und die

eigenen Lösungen zu verbessern. Die aktuelle, dreiteilige Studie des Recruiting

Software-Anbieters nimmt das Such- und Bewerbungsverhalten von Jobinteressierten

in den Fokus. Anhand von bildgestützten A/B-Auswahlsituationen hat softgarden

dabei realitätsnah überprüft, welche Faktoren dazu führen, dass sich

Jobinteressierte tatsächlich zu einem Arbeitgeber "durchklicken". So entsteht

ein facettenreiches Bild der "Candidate Journey", des digitalen Wegs der

Jobinteressierten zum Arbeitgeber. Im aktuell veröffentlichten ersten Teil geht

es vor allem um Erfolgsfaktoren und "Showstopper" in Arbeitgebermedien.









Die Studie zeigt, dass Stellenanzeigen nach wie vor den wichtigsten Einstieg für

die Mehrheit der Bewerber darstellen. Diese wünschen sich dort konkrete

Gehaltsangaben. Online-Stellenanzeigen mit Gehaltsangabe werden von 74,3% der

Bewerber bevorzugt geklickt. Im A/B-Test fiel eine ansonsten identische

Stellenanzeige ohne Gehaltsangabe durch (25,7%). Den größten Effekt auf die

Click-through-Rate in Stellenanzeigen erzielt jedoch die Integration von

positiven Arbeitgeberbewertungen. Stellenanzeigen mit integrierten Bewertungen

von Mitarbeitern des Unternehmens wurden von 80,7% der Teilnehmer geklickt.



Bewerbungsschwellen auf Arbeitgeberbewertungsplattformen



Bei den Arbeitgeberbewertungen gibt es für Bewerber eine erkennbare Schwelle,

die bei einem Durchschnittsscore von 3,5 von 5 möglichen Punkten liegt. Für über

zwei Drittel der Jobinteressierten kommen Arbeitgeber überhaupt nur in Frage,

wenn sie auf einer Arbeitgeberbewertungsplattform mit 3,5 oder besser bewertet

wurden. 41,8% bewerben sich sogar erst ab einem Score von 4,0 oder 4,5. Der

branchenübergreifende Bewertungsdurchschnitt auf der

Arbeitgeberbewertungsplattform kununu liegt derzeit bei 3,4.



Karrierewebsites: Bewerbungs-KPIs und Videos



Karrierewebsites: Bewerbungs-KPIs und Videos



