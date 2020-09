EQS Group AG führt Aktiensplit durch

München - 29.09.2020

Die EQS Group AG (ISIN: DE0005494165) vollzieht den von der Hauptversammlung beschlossenen Aktiensplit. Den Aktionären stehen aufgrund ihres bisherigen Aktienbesitzes vier neue Aktien zu. Der dafür relevante Aktienbesitz wird am 7. Oktober 2020 abends nach Börsenschluss ermittelt (Record Date). Der jeweilige prozentuale Anteil eines Aktionärs am Kapital der EQS Group AG verändert sich hierdurch nicht.

Die Umsetzung des Aktiensplits erfolgt durch eine Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln. Das Grundkapital der EQS Group AG ist entsprechend des Hauptversammlungsbeschlusses vom 17. Juli 2020 um EUR 5.739.912,00 auf EUR 7.174.890,00 erhöht worden. Die Durchführung dieser Kapitalerhöhung wurde am 3. September 2020 ebenso wie die weiteren beschlossenen Satzungsänderungen in das Handelsregister eingetragen. Das Grundkapital beträgt also nunmehr EUR 7.174.890,00. Die Anzahl der im Umlauf befindlichen Aktien soll durch den Aktiensplit in Form der Zuteilung von jeweils vier neuen Aktien pro einer bestehenden Aktie entsprechend angepasst werden.

Da sich sämtliche Aktien der EQS Group AG in Girosammelverwahrung befinden, brauchen die Aktionäre hinsichtlich der Zuteilung der neuen Aktien nichts zu veranlassen. Die neuen Aktien werden im Scale Segment der Frankfurter Wertpapierbörse sowie im Segment m:access der Börse München ab dem 6. Oktober 2020 handelbar sein. Die Zuteilung der neuen Aktien durch die jeweiligen Depotbanken erfolgt für die berechtigten Aktionäre am 8. Oktober 2020 mittels Depotgutschrift.

André Marques, CFO der EQS Group AG: "Mit dem Aktiensplit wird die EQS-Aktie für Investoren, insbesondere für private Anleger, noch attraktiver und liquider. Wir vereinfachen so für viele Privatanleger und für die Teilnehmer unseres Mitarbeiterbeteiligungsprogramms die Investition in unser Unternehmen."