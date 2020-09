Solvay stellt Actizone vor - antimikrobieller Reiniger mit 24 Stunden Wirkungsdauer

Seit Ausbruch der COVID-19-Pandemie suchen Konsumenten und Unternehmen gleichermaßen nach Möglichkeiten, Sicherheitsstandards einzuhalten und sich in unsicheren Zeiten zu schützen. „Unsere Actizone-Technologie wirkt weiter, wenn die Oberfläche schon gereinigt wurde. Mitarbeiter in Unternehmen zum Beispiel oder Endverbraucher zuhause haben dadurch die Gewissheit, dass sie 24 Stunden lang vor Krankheitserregern geschützt sind", so Michael Radossich, President Novecare Business Unit von Solvay.

Weltweit wünschen sich die Verbraucher mehr Sicherheit im Alltag, während die Unternehmen die Auswirkungen von COVID-19 einzudämmen versuchen. Solvay bringt mit Actizone eine kombinierte Lösung auf den Markt, die auf einem durch die Firma entwickelten Polymer- und einem hochmodernen Reinigungssystem beruht, dessen antimikrobielle Wirkung den neuesten Standards der Branche entspricht.

„Ich bin stolz auf den Erfindungs- und Teamgeist, mit dem unsere Teams diese bahnbrechende Innovation für unsere Kunden* realisiert haben", fährt Radossich fort. „Mit Actizone wollen wir helfen, diese unsicheren Zeiten besser zu bewältigen, indem wir der Gesellschaft ein Stück Sicherheit geben und die kontrollierte Rückkehr der Wirtschaft zur Normalität unterstützen."

Die Actizone-Produkte beinhalten antimikrobielle Wirkstoffe, die auf Oberflächen einen Schutzfilm bilden. Die Wirkstoffe töten zu Beginn gleich 99,9 Prozent aller Bakterien und Viren ab. Danach liefern sie einen 24-stündigen antibakteriellen Schutz. Sie geben dem Verbraucher mittels einer rückstandsfreien und sauberen Schutzschicht die Sicherheit, die er sich wünscht.

Die Actizone-Technologie von Solvay funktioniert zuverlässig auf unterschiedlichen Oberflächen – von Polycarbonat über verschiedene Furniere bis hin zu Glas und Metall. Der Anwender kann sich also auf die desinfizierende Wirkung von Actizone verlassen – vom Flughafen übers Büro bis zum heimischen Wohnzimmer. Mit den Actizone-Produkten ist es außerdem nicht notwendig, ständig nachzureinigen, um alle Krankheitserreger zu beseitigen. Den Endverbrauchern und Unternehmen bleibt dadurch mehr Zeit die Zukunft zu gestalten.