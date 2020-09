GOLDMAN SACHS belässt RECKITT BENCKISER GROUP PLC auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Reckitt Benckiser nach einem Pressebericht über einen bevorstehenden Verkauf einiger Randbereichsmarken auf "Neutral" mit einem Kursziel von 7355 Pence belassen. Einige der in dem Bericht genannten Marken des Konsumgüterherstellers hätten vor Wachstumsherausforderungen gestanden, schrieb Analyst John Ennis in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Sie aus dem Portfolio zu streichen, würde wohl das Umsatzwachstum des Konzerns mittelfristig moderat antreiben und damit die Bewertung stützen./ajx/agVeröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2020 / 06:10 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. Reckitt Benckiser Group Aktie jetzt ab 0€ handeln - auf Smartbroker.de