Sander schrieb in ihrem Leben zahlreiche Börsen-Bücher und Kolumnen und landete mit ihrem Werk Der Aktien- und Börsen-Führerschein auf Platz eins der Amazon-Besteller in der Kategorie Börse & Geld. Ihren Spitznamen „Börsen Oma“ erhielt sie, da sie erst im Ruhestand mit der Aktienanlage begann und dennoch bis zu ihrem Lebensende aus rund 60.000 Deutschen Mark ein Vermögen von fast drei Millionen Euro aufbaute.

Die Börsen-Oma war eine viel zitierte Aktien-Expertin, nahm an zahlreichen Talkshows teil und schrieb selbst hunderte Börsen-Kolumnen. Bei den Lesern von wallstreet:online waren ihr Aktienanalysen und -tipps ebenfalls hochbegehrt. So landete der Artikel 280 Prozent Plus in einem Jahr: Börsen-Oma verrät exklusiv die besten Wasserstoff-Hot Stocks – Nikola ist nicht dabei auf Platz sechs der am meisten geklickten Artikel der wallstreet:online zentralredaktion in den letzten 12 Monaten.

Bekannt wurde Sander für ihre selbst entwickelte Hoch-Tief-Mut Strategie. Diese besagt verkürzt: viele Qualitätsaktien breit gestreut im Crash zu kaufen (Tief/Mut), kein Kauf unter 1.000 Euro zu tätigen und langfristig anzulegen. Ab einem dreistelligen prozentuale Kursgewinn sieht die Strategie Teilverkäufe (Hoch) vor. Dividenden und Gewinne von Aktienverkäufen werden reinvestiert. In einem Interview mit wallstreet:online vom November 2019 erklärte Sander die Grundlagen ihrer Strategie.

Die wallstreet:online zentralredaktion erlebte Frau Sander als einen extrem disziplinierten, informierten sowie verlässlichen Menschen, der für das Thema Börse brannte und sein Wissen gerne teilte. Selbst schwer erkrankt gab sie noch Interviews und Experten-Tipps und ging dabei offen mit ihrer Krankheit um.

Beate Sander wird der Börsenwelt fehlen!

Autor: Ferdinand Hammer