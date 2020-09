^ DGAP-News: The Social Chain AG / Schlagwort(e): Sonstiges The Social Chain AG: Innovatives digitales Mehrwegsystem: Die Social Chain AG beteiligt sich an VYTAL (News mit Zusatzmaterial)

The Social Chain AG: Innovatives digitales Mehrwegsystem: Die Social Chain AG beteiligt sich an VYTAL

Medienmitteilung



Innovatives digitales Mehrwegsystem: Die Social Chain AG beteiligt sich an VYTAL



- Nach Deal in der VOX-Show "Die Höhle der Löwen": Die Social Chain AG übernimmt 12,5 Prozent der Anteile am Kölner Start-up VYTAL

- Breite Aufmerksamkeit für ein nachhaltiges Konzept: 2,4 Millionen Zuschauer verfolgen den Pitch der VYTAL Gründer im Fernsehen

- Dr. Georg Kofler: "VYTAL ist eines der vielversprechendsten Geschäftsmodelle, die ich bisher in "Die Höhle der Löwen" gesehen habe."

Berlin/Köln, 29. September 2020. Millionenpublikum für einen guten Deal. 2,4 Millionen Fernsehzuschauer haben gestern verfolgt, wie Dr. Georg Kofler in der VOX-Show "Die Höhle der Löwen" der Social Chain AG eine Beteiligung am Kölner Start-up VYTAL sicherte. Mit 12,5 Prozent beteiligt sich die Social Chain AG (WKN: A1YC99) am Anbieter des ersten digitalen und pfandfreien Mehrwegsystems in Deutschland. "Das ist ein guter Deal für VYTAL, die Social Chain AG und die Umwelt", sagt Kofler. Der Aufsichtsratsvorsitzende und Hauptaktionär der Social Chain AG ist einer der Investoren in der VOX-Gründershow "Die Höhle der Löwen". "Die breite Aufmerksamkeit wird dazu beitragen, dass die Idee von VYTAL einen echten Schub bekommt", so Kofler.

Die digitale Mehrweg-Plattform VYTAL bietet hochwertige, auslaufsichere Essensverpackungen für Mitnahme- und Lieferessen. VYTAL Partner sind Restaurants, Lieferdienste, Kantinen und Supermärkte. Für Verbraucher ist VYTAL kostenlos. Sie registrieren sich einmalig in der VYTAL App und können dann bei jedem Partner Schalen ausleihen und zurückgeben. Bislang konnte VYTAL bereits über 270 Partner gewinnen. Weitere Information zu VYTAL gibt es unter vytal.org



"Wir wollen Mehrweg so einfach und bequem machen wie Einweg - nur besser", sagt Sven Witthöft, der VYTAL 2019 gemeinsam mit Dr. Tim Breker gegründet hat. "Besser durch funktionale, hochwertige Verpackungen und besser durch digitalen Zusatznutzen." Verbraucher und Unternehmen erfahren, was sie an Verpackungsmüll vermieden haben. Vorbestelllösungen und Bonussysteme sind in Planung. Vielen Partnern bietet VYTAL zusätzliche digitale Möglichkeiten, vom Marketing bis zum Nachhaltigkeits-Reporting. "Gerade aufgrund unserer digitalen DNA ist die Social Chain AG mit ihrem integrierten Verständnis von Social Media ein perfekter strategischer Partner", so Witthöft.