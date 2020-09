Adler Modemärkte AG: ADLER ab 6. Oktober mit neuem Online-Shop

Wichtiger Baustein der weiterentwickelten E-Commerce-Strategie

ADLER ab 6. Oktober mit neuem Online-Shop

Adlermode.com erhält weitreichende neue Funktionen und modernes, ansprechendes Design

Haibach bei Aschaffenburg, 29. September 2020: Die Adler Modemärkte AG haben ihren Online-Shop umfangreich überarbeitet und schicken den neuen Online-Shop am 6. Oktober 2020 mit zahlreichen neuen Funktionen und in modernem, ansprechenden Design an den Start. Dieser Schritt ist entscheidend bei der Umsetzung der auf starke Expansion ausgerichteten neuen E-Commerce-Strategie.

Ehrgeizige Ziele zur Steigerung des E-Commerce-Geschäfts

Die Ausweitung des E-Commerce-Geschäfts ist ein zentrales Element der Wachstumsstrategie der Adler Modemärkte AG. Der ursprünglich erst für das Jahr 2021 angekündigte neue Online-Shop, der die Bedürfnisse der Kunden noch besser abdeckt, startet damit bereits drei Monate früher als geplant und steht somit schon im wichtigen Weihnachtsgeschäft zur Verfügung. Der Relaunch des Online-Shops erstreckt sich auch auf die ADLER-App, die nun ebenfalls neue Funktionalitäten bietet.

„Mit unserem neuen, modernen Online-Shop lösen wir unser Kundenversprechen ein, eine nahtlose Vernetzung zwischen stationärem und digitalem Handel zu schaffen, um unserer Zielgruppe auf allen Kanälen das beste Einkaufserlebnis zu bieten", kommentiert Carmine Petraglia, CCO der Adler Modemärkte AG.

ADLER hatte sich ursprünglich zum Ziel gesetzt, den Online-Umsatz bis zum Jahr 2023 auf mehr als € 30 Mio. zu steigern. Im Zuge der Veröffentlichung der Halbjahresergebnisse 2020 wurden die Ziele für den Online-Handel weiter deutlich nach oben geschraubt. Dabei setzt ADLER auch konsequent auf die rund 9 Millionen Kundenkarteninhaber.

Neue Funktionen für ein besseres Shopping-Erlebnis

Der neue Online-Shop wird zehn Jahre nach dem Start nun noch gezielter auf die Bedürfnisse der Kunden zugeschnitten. Bei der Konzeption des neuen Online-Shops lag der Fokus besonders auf einem personalisierten und auf die individuellen Vorlieben der Kunden abgestimmten Angebot.