In den vergangenen beiden Wochen mussten Gold, Silber und zahlreiche Edelmetallminenwerte teils drastische Kurskorrekturen hinnehmen. Wars das jetzt schon oder haben wir lediglich eine gesunde Kurskorrektur gesehen? Ein Blick auf den jeweiligen Point & Figure Chart deutet eher auf Letzteres hin.

Im Falle von Silber wurde das kurz- bis mittelfristige Preisziel bei 28 US$ erreicht, woraufhin eine starke Korrektur einsetzte. Diese kann sich noch bis auf ein Niveau von etwa 20 US$ fortsetzen, ehe man von einem nachhaltigen Bruch des Aufwärtstrends sprechen kann. Wir sehen hingegen weitaus mehr Aufwärtspotenzial. So bahnt sich in den kommenden 2 Jahren ein Anstieg des Silberpreises auf knapp 40 US$ an.

Ähnlich sah bzw. sieht es aus charttechnischer Sicht auch beim Goldpreis aus. Dieser lief nahezu perfekt bis in unser zuvor definiertes Ziel von knapp 2.100 US$ hinein, woraufhin eine größere Korrektur einsetzte. Diese kann noch bis 1.780 US$ andauern, ohne dauerhaften Schaden im Chartbild anzurichten. Auf Sicht von 18 Monaten ist daraufhin ein Goldpreis von bis zu 2.400 US$ je Feinunze zu erwarten.

Der Kurs von OceanaGold rannte zuletzt bis an die Marke von 4 CA$, ehe eine massive Korrektur einsetzte. Wie auch bei vielen anderen Werten, eröffnet dies die Chance auf einen (Wieder-)Einstieg. Die Aktie hat jetzt wieder Luft bis etwa 5 CA$.

Auch Sibanye-Stillwater lief exakt bis an unser Kursziel von 13 US$ heran, ehe eine Konsolidierung einsetzte. Die Aktie hat jetzt wieder Luft bis zum 5-Jahres-Hoch bei 19 US$. In diesem Zusammenhang ist es interessant zu wissen, dass das Unternehmen seit kurzem auch wieder eine Dividende zahlt.

Dies gilt auch für Caledonia Mining. Zur vierteljährlichen Dividende von 0,085 US$ je Aktie, die in diesem Jahr bereits zwei Mal erhöht wurde, kommt ein zuletzt fallender Kurs, der noch bis 13 US$ absinken könnte. Während ein mittelfristiger Zielpreis von 29 US$ im Raum steht, dürfte auch die Dividende in den kommenden Jahren weiter steigen.

MAG Silver hielt sich zuletzt gut und dürfte die jüngste Konsolidierung überstanden haben. Mit einem bevorstehenden Produktionsstart und erstem positiven Cashflow aus der Juanicipio Mine sollte auch der Kurs wieder anziehen. Dabei ist die alte Höchstmarke von 19 US$ zu beachten. Sollte diese geknackt werden, ist der Weg sogar bis 40 US$ je Aktie frei.

Endeavour Silver bildet aktuell einen Boden bei 3,50 CA$ aus, der als Startpunkt für einen erneuten Aufwärtsrun dienen könnte. Sofern man das Großprojekt Terronera in den kommenden Monaten signifikant vorantreiben kann, stehen Kursziele von bis zu 9,50 CA$ im Raum.

Discovery Metals zeigte sich zuletzt – auch aufgrund sehr guter Bohrresultate – stark und konnte schon wieder zulegen. Hier könnte es langfristig sogar bis in den Bereich von 9 CA$ gehen.

Die Edelmetalle und entsprechende Minenwerten haben also noch lange nicht fertig. Einer gesunden Konsolidierung sollte alsbald ein erneuter Anstieg folgen, der auch die Minenaktien mit nach oben spülen dürfte.

Eine ausführliche Chartanalyse zu allen genannten Werten finden Sie hier: Chartanalyse von Silber, Gold und Edelmetallproduzenten

Dies ist keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Aktien. Jeder muss selber wissen was für ein Risiko er eingehen kann und sich zutraut. Jeder ist für sich selber verantwortlich.

Achtung Interessenkonflikt: Ich besitze die im Artikel besprochenen Aktien bzw. sind diese im SRC Mining Special Situations Zertifikat enthalten.

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz.

Ihr Tim Roedel

Redaktion Swiss Resource Capital AG

NEU! SRC Mining Special Situations Zertifikat: http://www.wikifolio.com/de/ch/w/wf0srcplus

Es gilt der Disclaimer der SRC AG: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/

Nutzen Sie unseren kostenlosen Newsletter auf Deutsch: ►: http://eepurl.com/08pAn

Abonnieren Sie unseren YouTube Kanal ►: https://www.youtube.com/user/ResourceCapitalAG?sub_confirmation=1