BERENBERG stuft GLAXOSMITHKLINE auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat GlaxoSmithKline mit "Buy" und einem Kursziel von 1800 Pence in die Bewertung aufgenommen. Der Pharmasektor zeichne sich aus durch solide Fundamentaldaten, schrieb Analystin Kerry Holford in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Glaxo zählt zu ihren "Top Picks". Die Kehrtwende nehme weiter Form an. Der Bewertungsabschlag sei nicht gerechtfertigt./ajx/agVeröffentlichung der Original-Studie: 28.09.2020 / 17:59 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.