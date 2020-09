Hamburg (ots) - 30 Jahre nach der Wiedervereinigung verdienen ostdeutsche

Arbeitnehmer*innen nach wie vor weniger als ihre westdeutschen Kolleg*innen.

Doch lässt sich dieses Gefälle anhand von Faktoren wie Lebenshaltungskosten,

Gender Pay Gap oder Branchen erklären? Die Analyst*innen von Gehalt.de sind

dieser Frage anhand von 143.953 Datensätzen nachgegangen. Laut der Auswertung

beträgt das Gefälle rund 7.440 Euro im Jahr (16,9 Prozent). Lediglich ein

Bruchteil der Lücke lässt sich begründen. So verdienen Ostdeutsche trotz

vergleichbarer Arbeit jährlich 3.600 Euro (8,1 Prozent) weniger. Außerdem sticht

im Branchen- und Berufsvergleich vor allem der Industriesektor mit hohen

Gehaltsdifferenzen zwischen Ost und West hervor.



Laut der Analyse von Gehalt.de beträgt das Einkommen für Beschäftigte in

Westdeutschland 43.900 Euro, Arbeitnehmer*innen in Ostdeutschland erhalten einen

Jahreslohn in Höhe von 36.500 Euro. Demnach beträgt die Lohnlücke insgesamt

7.400 Euro (16,9 Prozent).









Diese Lücke lässt sich zum Teil durch bestimmte Faktoren erklären: 595 Euro (1,4

Prozent) sind auf die Firmengröße und 576 Euro (1,3 Prozent) auf die Branche

zurückzuführen. Ein weiterer Faktor ist die Berufswahl - sie macht einen

Unterschied von 244 Euro aus (0,6 Prozent). "Im Vergleich zum Osten sind im

Westen größere Unternehmen und lukrativere Branchen vertreten, die höhere

Gehälter zahlen. Die strukturellen Unterschiede zwischen neuen und alten

Bundesländern erklären, warum mehr als drei Prozent des Lohngefälles auf die

Faktoren Firmengrößen, Branchen und Berufe zurückzuführen sind", so Dr. Philip

Bierbach, Geschäftsführer von Gehalt.de.



Der Einfluss der DDR-Historie ist immer noch spürbar



Zudem spielt das Geschlecht eine Rolle: 150 Euro (0,3 Prozent) stehen hiermit in

Zusammenhang. Dazu Philip Bierbach: "Die DDR-Historie prägt Ostdeutschland bis

heute, denn immer noch sind in den neuen Bundesländern traditionell mehr Frauen

berufstätig als in den alten. Da in Deutschland Frauen bei gleicher Arbeit immer

noch niedrigere Gehälter als Männer beziehen, bestärkt dies den

Gehaltsunterschied zwischen Ost und West."



Lebenshaltungskosten erklären 5,3 Prozent der Lücke



Darüber hinaus haben die Analyst*innen von Gehalt.de die Lebenshaltungskosten

berücksichtigt, die laut des Instituts für Wirtschaftsforschung[1] im Osten und

Westen stark voneinander abweichen. So lassen sich 2.300 Euro (5,3 Prozent) des

Gehaltsunterschieds auf diesen Faktor zurückführen. Andere Faktoren wie

Ausbildung, Berufserfahrung oder die Position haben einen sehr geringen Einfluss Seite 2 ► Seite 1 von 3



8,1 Prozent weniger Gehalt - trotz nahezu identischer ArbeitDiese Lücke lässt sich zum Teil durch bestimmte Faktoren erklären: 595 Euro (1,4Prozent) sind auf die Firmengröße und 576 Euro (1,3 Prozent) auf die Branchezurückzuführen. Ein weiterer Faktor ist die Berufswahl - sie macht einenUnterschied von 244 Euro aus (0,6 Prozent). "Im Vergleich zum Osten sind imWesten größere Unternehmen und lukrativere Branchen vertreten, die höhereGehälter zahlen. Die strukturellen Unterschiede zwischen neuen und altenBundesländern erklären, warum mehr als drei Prozent des Lohngefälles auf dieFaktoren Firmengrößen, Branchen und Berufe zurückzuführen sind", so Dr. PhilipBierbach, Geschäftsführer von Gehalt.de.Der Einfluss der DDR-Historie ist immer noch spürbarZudem spielt das Geschlecht eine Rolle: 150 Euro (0,3 Prozent) stehen hiermit inZusammenhang. Dazu Philip Bierbach: "Die DDR-Historie prägt Ostdeutschland bisheute, denn immer noch sind in den neuen Bundesländern traditionell mehr Frauenberufstätig als in den alten. Da in Deutschland Frauen bei gleicher Arbeit immernoch niedrigere Gehälter als Männer beziehen, bestärkt dies denGehaltsunterschied zwischen Ost und West."Lebenshaltungskosten erklären 5,3 Prozent der LückeDarüber hinaus haben die Analyst*innen von Gehalt.de die Lebenshaltungskostenberücksichtigt, die laut des Instituts für Wirtschaftsforschung[1] im Osten undWesten stark voneinander abweichen. So lassen sich 2.300 Euro (5,3 Prozent) desGehaltsunterschieds auf diesen Faktor zurückführen. Andere Faktoren wieAusbildung, Berufserfahrung oder die Position haben einen sehr geringen Einfluss