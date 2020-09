Österreichs kritische Telekommunikationsinfrastruktur für Krankenhäuser und Ambulatorien "HEALIX" wird weiter ausgebaut. Die Barmherzigen Brüder Österreich haben ihre sieben Ordensspitäler an das Gesundheitsnetzwerk HEALIX angebunden. Die Anbindung aller Standorte erfolgte über das zentrale Rechenzentrum der Barmherzigen Brüder in Eisenstadt. Dabei fungiert Drei als Netzbetreiber und verantwortet somit nicht nur das gesamte Netzmanagement, sondern sichert auch die Anbindung der jeweiligen Krankenhäuser in ganz Österreich an die kritische Infrastruktur von HEALIX. Das Netz selbst wird je nach Bundesland in Kooperation mit den jeweiligen Energieversorgungsunternehmen zur Verfügung gestellt.

APA ots news: Barmherzige Brüder binden alle Ordensspitäler an Österreichs Gesundheits-Datennetz HEALIX an. - BILD

Mit der Errichtung eines neuen Bundesland-Gesundheitsknotens im Burgenland ist HEALIX als spezielles Datennetz für das Gesundheitswesen nun bereits in fünf von neun Bundesländern und in Summe österreichweit in rund 80 Krankenhäusern in Verwendung. Damit sind auch die Einrichtungen der Barmherzigen Brüder künftig im Katastrophenfall besser geschützt und direkt mit ELGA verbunden. Deren Anbindung unterliegt nun den Katastrophenschutzmechanismen der Landesbehörden. Bei einem Netzausfall im Katastrophenfall muss demnach zumindest die Hälfte der vereinbarten Internetbandbreite innerhalb von 4 Stunden wiederhergestellt werden.



Jan Trionow, CEO von Drei: "In den letzten Wochen und Monaten hat sich gezeigt, wie wichtig ein gutes Gesundheitssystem und dessen Vernetzung für ein Land ist. Mit der Ausstattung des neuen Bundesland-Knoten im Burgenland mit leistungsfähiger

Netz-Infrastruktur ist es uns gelungen, auch die Krankenhäuser der Barmherzigen Brüder in ganz Österreich an das intelligente Datennetz HEALIX anzuschließen. Dadurch wird die medizinische Versorgung zukünftig noch krisensicherer und vor allem effizienter. Als Netzbetreiber arbeiten wir bereits an weiteren Lösungen, um das Arbeiten mit HEALIX noch einfacher und flexibler zu gestalten, wie bspw. durch einen mobilen Zugang, der gerade in der Planung ist."