Homeoffice kann Energierechnung um 250 Euro verteuern

Heidelberg (ots) - Wer wegen der Corona-Pandemie auf Homeoffice umgestellt hat,

zahlt nun höhere Energiekosten für Laptop und Co. Die Energieexperten von

Verivox haben nachgerechnet: Ein Musterhaushalt kann bis zu 250 Euro pro Jahr

mehr bezahlen.



Computer: Auf die Ausstattung kommt es an





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Die Stromkosten für einen Bildschirmarbeitsplatz hängen von der Anzahl derElektrogeräte und ihrem Stromverbrauch ab. Wird nur ein Laptop benutzt, bleibendie Stromkosten niedrig, doch die Augen und die Körperhaltung könnenbeeinträchtigt werden. Werden zwei sparsame Monitore zugeschaltet, steigt derVerbrauch und die jährlichen Stromkosten liegen bei rund 50 Euro. Kommt einDesktop-Rechner mit leistungsfähiger Grafikkarte zum Einsatz, können die Kostennoch deutlich höher liegen.Der Herd wird häufiger benutztWer mehr zuhause ist, kocht auch mehr. Eine zusätzliche Mahlzeit pro Tag kannrund 50 Euro an zusätzlichen Stromkosten pro Jahr verursachen. Wie hoch dieKosten genau liegen, hängt von der Art der Mahlzeiten und der Energieeffizienzdes Herdes/Backofens ab. Auch hier können die Kosten je nach Nutzung nochdeutlich höher sein.Beleuchtung, Smartphone und Wasserkocher erhöhen die Kosten nur leichtZuhause das Smartphone aufzuladen, kostet unter einem Euro pro Jahr. Auch dieKosten für die zusätzliche Beleuchtung und den Wasserkocher für Kaffee oder Teefallen kaum ins Gewicht. Die zusätzlichen Kosten des Musterhaushaltes für diesePosten liegen bei rund 15 Euro pro Jahr.Heizkosten für Arbeitszimmer fallen stark ins GewichtBefindet sich der Heimarbeitsplatz in einem eigenen Arbeitszimmer, werden auchHeizkosten dafür fällig. Bei einem Einfamilienhaus mit einem 20 Quadratmetergroßen Arbeitszimmer waren das in der vergangenen Heizperiode 2019/2020 rund 145Euro Gaskosten pro Jahr.Wer bezahlt die zusätzlichen Kosten?Die zusätzlichen Energiekosten, die durch den Heimarbeitsplatz entstehen,sollten durch den Arbeitgeber bezahlt werden. Doch die genaue Trennung vonprivater und beruflicher Nutzung ist sehr kompliziert. Daher bietet es sich an,dass der Arbeitgeber die zusätzlichen Kosten durch einen Pauschalbetragausgleicht."Im Zuge der Corona-Pandemie ist das Zuhause noch weiter in denLebensmittelpunkt vieler Menschen gerückt. Entsprechend entstehen hier auchhöhere Kosten", sagt Thorsten Storck, Energieexperte bei Verivox. "Wir ratendaher zum Vergleich der aktuellen Tarife rund ums Heim. Mit den richtigenAngeboten können Haushalte mehrere Hundert Euro pro Jahr einsparen."MethodikAls Beispiele für den Heimarbeitsplatz wurden handelsübliche Geräteherangezogen, die mit dem Energy Star gekennzeichnet wurden. Für die zusätzlicheMahlzeit pro Tag wurde der halbstündige Betrieb eines Kochfeldes mit einerLeistung von 1,5 kW angenommen. Die Beleuchtung wurde mit einer zusätzlichen9-Watt-LED-Lampe, die während der gesamten Arbeitszeit brennt, veranschlagt. DieHeizkosten wurden für ein freistehendes Einfamilienhaus mit einer Fläche von 130qm berechnet.Pressekontakt:Lundquist Neubauer, Tel.: +49173 9550419 ; +49 (0)30 23328 - 155mailto:lundquist.neubauer@verivox.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/19139/4719768OTS: Verivox GmbH