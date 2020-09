VIB Vermögen baut das eigene Immobilienportfolio weiter aus: In Bottrop kauft das m:access-notierte Unternehmen aus Neuburg an der Donau gemeinsam mit dem Jointventure-Partner WDP eine Logistik-Immobilie. „Das Objekt, das über mehrere Mieteinheiten mit einer Nutzfläche von insgesamt ca. 13.000 m² verfügt, ist langfristig vermietet”, so VIB Vermögen am Dienstag. Zum Kaufpreis der Immobilie und der Höhe der jährlichen ...