Wer seine Heizkosten und CO2-Emissionen senken möchte, sollte an den Beginn der

Heizsaison am 1. Oktober denken. Darauf macht die gemeinnützige

Beratungsgesellschaft co2online (www.co2online.de) aufmerksam. Denn in den

kommenden kalten Monaten wird in der Regel im Haushalt die meiste Energie

verbraucht. Im Schnitt entfallen jährlich 70 Prozent auf die Heizung, deutlich

weniger auf Strom und Warmwasser.



Große Sparpotenziale beim Heizen für Mieter und Eigentümer







Anstatt die Fenster lange zu kippen, sollten sie zum Stoßlüften weit geöffnet

werden. Ein durchschnittlicher Haushalt im Mehrfamilienhaus kann so pro Jahr

etwa 80 Euro sparen und 315 Kilogramm CO2 vermeiden. Mit programmierbaren

Thermostaten sind im Schnitt 65 Euro und 250 Kilogramm CO2 weniger möglich.



Eigentümer haben noch mehr Möglichkeiten als Mieter, um Heizkosten und

CO2-Emissionen zu senken. Sie sollten vor allem drei kurzfristige Optionen

prüfen



1. Heizungsrohre dämmen



Das Dämmen der Heizungsrohre in einem durchschnittlichen Einfamilienhaus

rechnet sich besonders schnell und kann selbst erledigt werden. Mit

Materialkosten von etwa 70 Euro lassen sich pro Jahr etwa 310 Euro sparen und

1.045 Kilogramm CO2 vermeiden.



2. Heizungspumpe tauschen



Mit 30 Prozent staatlicher Förderung rentiert sich auch der Tausch alter

Heizungspumpen oft innerhalb kurzer Zeit. Die Kosten liegen für ein

Einfamilienhaus im Schnitt bei etwa 300 Euro, die jährliche Ersparnis bei rund

105 Euro (210 Kilogramm CO2).



3. Hydraulischen Abgleich machen



Die gesamte Heizanlage optimal auf das Gebäude einzustellen, kostet im

durchschnittlichen Einfamilienhaus etwa 690 Euro. Dafür sinken die Ausgaben für

Energie um etwa 85 Euro pro Jahr (290 Kilogramm CO2). Auch für den

hydraulischen Abgleich gibt es 30 Prozent Zuschuss vom Staat - und er lässt

sich häufig gut mit einem Pumpentausch kombinieren.



Heizkosten vergleichen und Sparpotenzial ermitteln



Wie groß das persönliche Sparpotenzial ist, zeigen Online-Heizkostenrechner wie

der HeizCheck auf www.heizspiegel.de. Hauseigentümer sollten auch prüfen, ob

ein neuer Heizkessel oder eine Sanierung sinnvoll sind - am besten gemeinsam

mit einem unabhängigen Energieberater.



Hinweis für die Redaktionen:



Die beigefügte Infografik kann mit Quellenangabe ("www.heizspiegel.de")

honorarfrei zur redaktionellen Berichterstattung verwendet werden. Weiteres

druckfähiges Bildmaterial gibt es auf www.co2online.de/presse.



Über den Heizspiegel für Deutschland und co2online



Der Heizspiegel für Deutschland (https://www.heizspiegel.de) wird von der

gemeinnützigen Beratungsgesellschaft co2online umgesetzt. Er informiert

Verbraucher seit 2004 über Sparpotenziale rund ums Heizen und wird vom

Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit gefördert.

Partner des Heizspiegels sind der Deutsche Mieterbund e. V. und der Verband

kommunaler Unternehmen e. V.



Die gemeinnützige co2online GmbH (https://www.co2online.de) setzt sich dafür

ein, den klimaschädlichen CO2-Ausstoß zu senken. Seit 2003 helfen die Energie-

und Kommunikationsexperten privaten Haushalten, ihren Strom- und

Heizenergieverbrauch zu reduzieren. Unterstützt wird co2online von der

Europäischen Kommission, dem Bundesumweltministerium sowie Partnern aus Medien,

Wissenschaft und Wirtschaft.



