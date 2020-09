CPU Softwarehouse AG: CPU bestätigt im Halbjahr 2020 hohes Ertragsniveau und legt Basis für weiteres Wachstum

PRESSEMITTEILUNG

CPU bestätigt im Halbjahr 2020 hohes Ertragsniveau und legt Basis für weiteres Wachstum

Augsburg, 29. September 2020 - Die CPU Softwarehouse AG (ISIN DE000A0WMPN8) hat in den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahres 2020 (per 31.12.) den Jahresüberschuss im Konzern mit 0,35 Mio. Euro (Vorjahr: 0,39 Mio. Euro) trotz Belastungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie auf einem hohen Niveau bestätigt. Mit dem Ausbau des Software-Geschäfts in der Schweiz und durch das stabile Geschäft mit Bestandskunden legte die CPU zudem die Basis für weiteres Ertragswachstum.



Der Umsatz reduzierte sich auf rund 4,63 Mio. Euro (Vorjahr: 5,11 Mio. Euro). Dies resultierte maßgeblich aus Projekten bei Personaldienstleistungen, die wegen Covid-19 nicht planmäßig umgesetzt werden konnten und kleineren Optimierungen im Dienstleistungsportfolio. Damit lag die Nettomarge im Konzern mit starken 7,5 Prozent nur leicht unter dem Vorjahreswert von 7,7 Prozent und belegt erneut die hohe Profitabilität im Konzern. Die Liquidität erhöhte sich zum Stichtag 30. Juni 2020 weiter auf 1,94 Mio. Euro (31.12.2019: 1,84 Mio. Euro). Das eröffnet dem Unternehmen vielzählige Optionen zum Ausbau des operativen Geschäfts.

Vertriebserfolge im klassischen Kerngeschäft trotz Corona-Pandemie



Im klassischen Kerngeschäft, in dem sich die CPU mit ihren Dienstleistungen und Softwarelösungen an Banken und Finanzdienstleister richtet, wurden Projekte planmäßig fortgeführt sowie bestehende Kunden bei agilen und digitalen Transformationsprozessen unterstützt. Hier machte sich erneut positiv bemerkbar, dass die CPU den Trend zur agilen Transformation frühzeitig erkannt und Mitarbeiter speziell für diese Projekte ausgebildet hatte. Durch die kombinierte Kompetenz der CPU-Mitarbeiter aus Software-Entwicklung und -Beratung bietet die CPU Know-how und Unterstützung aus einer Hand. Das schafft schon in der Frühphase agiler und digitaler Prozesse wertvolle Synergie-Effekte für Kunden. Das CPU-Team koordiniert die Zusammenarbeit der unterschiedlichen Mitarbeiter aus verschiedenen Unternehmensbereichen und gewährleistet so die reibungslose Umsetzung eines Transformationsprozesses. In der ersten Jahreshälfte 2020 waren über 50 Prozent der IT-Spezialisten der CPU bereits in solchen Projekten eingesetzt. Agile und digitale Transformationsprozesse stellen damit einen wichtigen Treiber in der Wachstumsstrategie der CPU dar.