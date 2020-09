^ DGAP-News: Hornbach Holding AG & Co. KGaA / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis/Quartals-/Zwischenmitteilung Hornbach Holding AG & Co. KGaA: Hornbach-Gruppe setzt starkes Wachstum auch im zweiten Quartal 2020/21 fort

---------------------------------------------------------------------------

Hornbach-Gruppe setzt starkes Wachstum

auch im zweiten Quartal 2020/21 fort



Konzernumsatz legt in den ersten sechs Monaten 2020/21 um 20,2 % auf 3.132 Mio. Euro zu / Bereinigtes EBIT erhöht sich um 68,7 % auf 334,7 Mio. Euro / Prognose präzisiert



Bornheim, 29. September 2020.

Die Hornbach-Gruppe (Hornbach Holding AG & Co. KGaA Konzern) profitierte auch in den Sommermonaten von dem durch die Corona-Pandemie verstärkten Trend zum Rückzug ins eigene Zuhause. Die vorübergehenden Verkaufsbeschränkungen im DIY-Einzelhandel, die im Frühjahrsquartal in einigen Ländern und Regionen zeitweise zu einem deutlichen Rückgang der Kundenfrequenz geführt hatten, sind seit Anfang Mai flächendeckend aufgehoben. In den Monaten Juni bis August wuchs der Konzernumsatz daher mit 22,7 % noch etwas stärker als in der Periode von März bis Mai (+17,8 %). Insgesamt stieg der Konzernumsatz im ersten Halbjahr (1. März bis 31. August 2020) um 20,2 % auf 3.132,2 Mio. Euro (Vj. 2.605,9 Mio. Euro). Das dynamische Umsatzwachstum führte in Verbindung mit verbesserten Kostenrelationen zu einem deutlichen Gewinnsprung. Aufgrund der nach wie vor erfreulichen Ergebnisentwicklung im zweiten Quartal und einer positiveren Risikoeinschätzung im Hinblick auf die Corona-Pandemie wurde die Prognose für das Gesamtjahr präzisiert.



Im größten operativen Teilkonzern Hornbach Baumarkt AG (DIY-Einzelhandel), der zum 31. August 2020 insgesamt 160 großflächige Bau- und Gartenmärkte sowie Onlineshops in neun europäischen Ländern betreibt, stieg der Nettoumsatz im Halbjahr um 20,6 % auf 2.949,0 Mio. Euro (Vj. 2.444,7 Mio. Euro). Flächen- und währungskursbereinigt erzielten die Bau- und Gartenmärkte in den ersten sechs Monaten ein Umsatzwachstum von 19,4 %.

Die Nettoumsätze der inländischen Hornbach-Baumärkte und des Onlineshops erhöhten sich im ersten Halbjahr 2020/21 um 24,0 % auf 1.557,0 Mio. Euro (Vj. 1.255,8 Mio. Euro). Flächenbereinigt legten die Umsätze in Deutschland um 24,3 % (Vj. 7,4 %) zu. In den acht Ländern außerhalb Deutschlands (übriges Europa) stieg der Nettoumsatz um 17,1 % auf 1.391,9 Mio. Euro (Vj. 1.188,9 Mio. Euro). Der Auslandsanteil am Umsatz des Hornbach Baumarkt AG Teilkonzerns lag somit bei 47,2 % (Vj. 48,6 %). Flächen- und währungskursbereinigt wuchsen die Umsätze im übrigen Europa um 14,4 % (Vj. 9,2 %). Das Onlinegeschäft hat durch die Corona-Pandemie an Fahrt gewonnen und stieg im ersten Halbjahr konzernweit um zwei Drittel.