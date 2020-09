Hamburg (ots) - - Vier von zehn Bundesbürgern unter 25 Jahren besitzen

Wertpapiere



- Nachhaltige Aktien und günstige Gebühren locken besonders Jüngere



Börsenhandel gewinnt bei Jüngeren an Beliebtheit: Vor allem bei Menschen unter

25 Jahren ist das Interesse an Aktien deutlich gestiegen. Während im Vorjahr 26

Prozent Aktien als Anlage nutzten, sind es in diesem Jahr schon 39 Prozent; im

Vergleich zu 2017 sind es sogar 22 Prozentpunkte mehr. In keiner anderen

Altersklasse hat die Zahl der Aktionäre so sprunghaft zugenommen. Das sind

Ergebnisse der repräsentativen Studie "Aktienkultur in Deutschland" der "Aktion

pro Aktie", zu der sich comdirect, Consorsbank und ING Deutschland

zusammengeschlossen haben. Für die zum vierten Mal in Folge durchgeführte Studie

wurden im Juli und August 2020 insgesamt 2.000 Deutsche ab 18 Jahren online

befragt.







Ansicht, dass sie noch mehr aus ihrem Vermögen machen könnten. In der

Altersklasse der 25- bis 34-Jährigen sind es sogar 59 Prozent. Doch auch die

Älteren bis 45 Jahre sind mehrheitlich der Ansicht, dass in Sachen

Vermögensaufbau mehr möglich wäre. Derzeit besitzen knapp vier von zehn

Deutschen unter 25 Jahren Aktien, nur noch die 45- bis 54-Jährigen können da

zahlenmäßig mithalten; in allen anderen Altersklassen ist der Anteil niedriger.

Besonders die Älteren der Generation 65 Plus sind von Wertpapieren weniger

angetan; lediglich ein Viertel von ihnen ist derzeit im Besitz von Aktien.



Im Vorjahr haben vor allem die unter 35-Jährigen über mögliche

Aktieninvestitionen nachgedacht. Von ihnen hat dann auch knapp ein Viertel

erstmalig bzw. mehr als bisher in Wertpapiere investiert. Im Vergleich zum

Bundesdurchschnitt sind dies zehn Prozentpunkte mehr.



Anreize zum Wertpapierkauf



Wie lassen sich Jüngere vom Aktienkauf begeistern? Für die unter 45-Jährigen ist

besonders die Möglichkeit, geringe Summen unter 100 Euro zu investieren, ein

großer Anreiz. In allen drei Altersklassen (18-24, 25-34 und 35-44) gibt dies

jeweils ein Drittel derjenigen an, die derzeit keine Wertpapiere besitzen.

Günstige Gebühren beim Aktienkauf verlocken von den bis 35-Jährigen etwa ein

Drittel. Auch die Möglichkeit der Absicherung durch die eigene Bank gegen einen

möglichen Wertverlust würde insbesondere die bis 35-Jährigen zu einem Aktienkauf

motivieren. Etwa ein Drittel von ihnen gibt dies an, im Bundesschnitt sind es

hingegen nur 19 Prozent. Nachhaltigkeit wiederum ist im Vergleich zum

Bundesschnitt vor allem für die unter 25-Jährigen ein Thema:

Überdurchschnittlich viele, nämlich 21 Prozent von ihnen würden in ein Seite 2 ► Seite 1 von 2



