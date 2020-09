JPMORGAN belässt ROCHE HOLDINGS AG auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Roche auf "Overweight" mit einem Kursziel von 400 Franken belassen. Umsatzdaten aus den USA für den August zeigten, dass das dortige Wachstum des Pharmakonzerns durch Nachahmerprodukte (Biosimilare) für die Medikamente Herceptin, Avastin und Rituxan gebremst worden sei, schrieb Analyst Richard Vosser in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Wegen der Corona-Pandemie habe es insgesamt weniger Krebsdiagnosen gegeben, was sich stärker als erwartet auf die Produkte von Roche ausgewirkt habe./gl/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2020 / 08:38 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2020 / 08:40 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. Roche Holding Aktie jetzt ab 0€ handeln - auf Smartbroker.de