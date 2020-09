Bogotá, Kolumbien (ots) - Mehr als 75 Projekte werden vom 7. bis zum 9. Oktober

auf dem virtuellen Colombia Investment Summit vorgestellt. Dabei sind ganz

unterschiedliche Bereiche vertreten - die Themenfelder reichen von

Infrastruktur, Technologie, Agrarindustrie bis hin zu Energie und Tourismus.



Die 6. Ausgabe des Colombia Investment Summit findet in diesem Jahr virtuell

statt. Es werden zwischen 1.200 und 1.500 Teilnehmerinnen und Teilnehmer

erwartet.





Über 550 Investorinnen und Investoren aus Märkten in Europa, Asien, Latein- undNordamerika sich bei den über 1.000 geschäftlichen Meetings treffen undaustauschen.Geht es darum, nachhaltige und verantwortungsbewusste Investitionsmöglichkeitenund Förderung von Projekten in Sektoren wie Infrastruktur, Tourismus, Energie,Agrarindustrie und Technologie zu schaffen, hat sich die vom Ministerium fürHandel, Industrie und Tourismus gemeinsam mit ProColombia ausgerichteteKonferenz zum wichtigsten Event des Landes Kolumbien entwickelt."Aktuell sind Auslandsinvestitionen eines der wesentlichen Instrumente, um dasökonomische Klima zu verbessern, denn sie schaffen Arbeitsplätze und kurbelndamit die Wirtschaft an. Deshalb arbeiten wir derzeit verstärkt daran,Investoren zu akquirieren und neue Tools zu entwickeln, die den Weg fürausländische Investitionen vereinfachen. Wir begünstigen zudem die Ansiedlungvon Unternehmen, die ihre Lieferketten reorganisieren, ihre Effizienz steigernund deshalb ihre bisherigen Standorte aufgeben möchten. Außerdem schaffen wirAnreize für bestimmte Sektoren und Regionen", erläuterte José Manuel Restrepo,Minister für Handel, Industrie und Tourismus."Der Colombia Investment Summit belebt die Wirtschaft des Landes und schafftMöglichkeiten für größere Investitionen in den Regionen sowie qualitativhochwertige Arbeitsplätze, Technologietransfer, Entwicklung und mehr Wettbewerb.Beim diesjährigen Event präsentieren wir Investorinnen und Investoren aus derganzen Welt mit einem Portfolio von mehr als 75 Projekten. Außerdem stellen wirdas Potenzial unseres Landes als Geschäftsstandort und Exportplattform vor",erklärt Flavia Santoro, Präsidentin von ProColombia.Am 7. Oktober eröffnen Expertinnen und Experten aus Wirtschaft und Politik denSummit mit einführenden Keynotes und Diskussionen. Am 8. und 9. Oktober findensieben Panels zu Industriezweigen wie Chemie und Biowissenschaften,Infrastruktur, Tourismus, Metallverarbeitung, Agrarwirtschaft, Energie undIndustrie 4.0 statt.An dem Event nehmen unter anderem der kolumbianische Präsident Iván Duque,Ministerinnen und Minister sowie Direktorinnen und Direktoren von