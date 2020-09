Köln (ots) - Black Opium, der beliebte Damenduft von Yves Saint Laurent, wird

Letzteres macht den Clou des Product Placements aus, in dessen Fokus dieGeschichte des Charakters Frieda steht. Sie ist Influencerin und besucht dieFotografie-Masterclass in München, wo sie Teil der Clique rund um Sunny wird.Und wie es von einer erfolgreichen Influencerin zu erwarten ist, hat sie dasSmartphone immer griffbereit und freut sich im Laufe der Serie über eineWerbekooperation für "Black Opium" von Yves Saint Laurent. DieInfluencer-Kampagne, die Frieda in der Serie produziert, kann nicht nur aufTVNOW bewundert werden, sondern schafft es auch ins Reallife, wo das Ergebnisauf dem Instagram-Kanal von Frieda zu sehen sein wird. Das Placement istBestandteil der von UFA Serial Drama produzierten Serie, die ab dem 1. Oktobertäglich von montags bis donnerstags auf TVNOW Premium abrufbar sein wird. DenAuftakt macht die Young-Adult-Serie bei RTL , wo sie am 01. Oktober mit einerDoppelfolge direkt im Anschluss an GZSZ ausgestrahlt wird. Neben dem ProductPlacement und dem Sponsoring startet Yves Saint Laurent darüber hinaus mit TVNOWeine Gutschein-Aktion. Jede Nutzerin, die rund um den Formatstart aufparfumdreams.de shoppt, erhält mit Zustellung ihrer Bestellung eine Duftprobevon "Black Opium" sowie einen individuellen TVNOW-Gutschein. Insgesamt werden180.000 dieser co-branded Paketbeileger verschickt."Das Bild der 'Black Opium'-Frau ist das einer unabhängigen, starken, kreativenPower-Frau, die ihre eigenen Entscheidungen trifft, die Selbstbewusstsein,Kreativität und Charisma ausstrahlt. Das Format 'SUNNY' passt hervorragend dazu,denn auch hier wird das Bild einer jungen, selbstbewussten Frau gezeichnet undzielt damit genau auf unsere Konsumentinnen ab", erklärt Jana Meißner, BrandDirector von Yves Saint Laurent. "Das Konzept und die Idee der nativen