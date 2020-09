Aptorum Group gründet Tochtergesellschaft mit Spezialisierung auf Flüssigbiopsien bei Infektionskrankheiten und lizenziert exklusiv Technologien des in Singapur ansässigen Unternehmens Accelerate zur gemeinsamen Entwicklung einer ...

Aptorum Group Limited (Nasdaq: APM, Euronext Paris: APM) („Aptorum Group“ oder „Aptorum“), ein biopharmazeutisches Unternehmen mit Schwerpunkt auf neuartigen Technologien für Bereiche wie die gezielte Bekämpfung von Infektionskrankheiten, meldet die Gründung seiner Tochtergesellschaft Aptorum Innovations mit Spezialisierung auf Diagnostika für Flüssigbiopsien bei Infektionskrankheiten sowie exklusive Lizenzierungsvereinbarungen mit Accelerate Technologies Pte Ltd („Accelerate Technologies“), dem Vermarktungszweig der Agency for Science, Technology and Research („A*STAR”) in Singapur. Mit diesem Schritt soll die gemeinsame Entwicklung einer neuartigen molekularen Schnelldiagnostiktechnologie („RPIDD“, „Rapid Pathogen Identification and Detection Diagnostics“) zum Nachweis von Krankheitserregern ermöglicht werden. Aptorum Innovations zielt mit seiner RPIDD-Technologie der nächsten Generation auf den globalen Markt für molekulare Diagnostik ab, dessen Gesamtumsatz für das Jahr 2025 auf 13,8 Milliarden USD geschätzt wird, wovon etwa 60 Prozent auf Infektionskrankheiten1 entfallen dürften.

Die RPIDD-Technologie wurde von der A*STAR ins Leben gerufen und befindet sich dort in der Entwicklung. Zu den wichtigsten Anwendungsbereichen von RPIDD zählen die schnelle und präzise Identifizierung und der Nachweis bestehender oder neu auftretender unbekannter Krankheitserreger (einschließlich DNA/RNA-basierter Viren wie Coronaviren, antibiotikaresistenter Bakterien, Pilze usw.) mithilfe der kostengünstigen, neutralen und vielseitig einsetzbaren Flüssigbiopsie (Blutproben von Patienten und potenziell anpassbar für andere Probentypen), Genomsequenzierung und Softwareanalysen durch künstliche Intelligenz. Ein wichtiges Ziel ist die Weiterentwicklung von RPIDD, um bestehende und neu entstehende Sequenzierungsplattformen der nächsten Generation für die Sequenzierungsanalyse pathogener Genome nutzen zu können.