Berlin (ots) - Beschäftigte, die sich von ihrer Führungskraft gerecht behandeltfühlen, weisen weniger krankheitsbedingte Fehlzeiten auf. DiejenigenArbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die ihren Vorgesetzten die besten Noten fürFairness geben, kommen durchschnittlich auf nur 12,7 Arbeitsunfähigkeitstage proJahr. Dagegen weist die Gruppe der Berufstätigen, die ihren Chef als eherungerecht wahrnehmen, im Durchschnitt 15,0 Fehltage auf. Dies ist ein Ergebnisdes am Dienstag (29. September 2020) vorgestellten Fehlzeiten-Reports 2020 desWissenschaftlichen Instituts der AOKs (WIdO). Dafür wurden 2.500Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Alter von 18 bis 65 Jahren zu ihremGerechtigkeitsempfinden am Arbeitsplatz befragt und die Auswirkungen auf dieGesundheit analysiert."Gefühlte Ungerechtigkeit bringt dabei insbesondere emotionale Irritationen undpsychosomatische Beschwerden mit sich", sagt Helmut Schröder, stellvertretenderGeschäftsführer des WIdO und Mitherausgeber des Fehlzeiten-Reports 2020. Nahezuein Viertel der Beschäftigten, die sich von ihrem Vorgesetzten ungerechtbehandelt fühlen, berichtet über Gefühle der Gereiztheit wie Wut und Ärger (23,3Prozent), rund jeder Fünfte über Lustlosigkeit (21,2 Prozent), Erschöpfung (19,7Prozent) oder Schlafstörungen (18,1 Prozent), unter denen sie in den letztenvier Wochen (nahezu) ständig gelitten haben. Sogar körperliche Beschwerden wieRücken- und Gelenkschmerzen (25,8 Prozent) oder Kopfschmerzen (10,2 Prozent)kommen häufiger vor. Im Mittel über alle Beschwerden berichten immerhin 13,0Prozent dieser Beschäftigten über eine höhere Betroffenheit. Demgegenüber tretendiese Beschwerden in der Gruppe, die ihre Führungskraft als fair bewerten,deutlich seltener auf (3,4 Prozent). Schröder: "Die gesundheitlichen Belastungenbei Beschäftigten mit einer als fair empfundenen Führungskraft sind damit nurein Viertel so hoch wie bei den Beschäftigten mit einer als unfair empfundenenFührungskraft."Die Befragung zeigt zudem, dass empfundene Fairness des Unternehmens und derFührungskraft mit einer hohen Bindung des Beschäftigten an das Unternehmeneinhergeht. Sie fühlen sich im Unternehmen gut aufgehoben, stark verbunden undwürden ihr Unternehmen als Arbeitgeber auch weiterempfehlen. "Auch dies ist inZeiten des Fachkräftemangels ein wichtiges Ergebnis: Fairen Betrieben gelingt eseher, hochqualifizierte, selbstständig arbeitende, zufriedene und gesundeBeschäftigte auch dauerhaft an das Unternehmen zu binden", erklärt Schröder.