Mannheim (ots) - Neue digitale Technologien sorgen für eine höhere

Produktivität, konstatieren 57 Prozent der über 1.000 befragten Wissensarbeiter

der neuen Hays-Studie. Doch gehen diese Produktivitätszuwächse mit einem

erhöhten Leistungsdruck (59%) und einer stärkeren Arbeitsbelastung (58%) einher.

Hinzu kommen die vielfältigen Herausforderungen der VUCA-Welt, die für nahezu

alle Wissensarbeiter spürbar sind, wie die Studie aufzeigt.



Allerdings zeigen sich je nach der Gruppe der Befragten deutliche Unterschiede

bei der Frage, wie schwer der Umgang mit diesen Herausforderungen fällt:

Freiberuflich tätigen Wissensarbeitern fällt der Umgang mit der zunehmenden

Verdichtung der Arbeit (43 zu 68 %), den kurzen Planungshorizonten (40 zu 60 %),

der Komplexität (35 zu 62%) oder der Ungewissheit über den richtigen Weg (36 zu

54%) nicht so schwer wie festangestellten Führungskräften.





Um den Veränderungen in ihrem Arbeitsumfeld adäquat zu begegnen, wählenFreiberufler und Festangestellte zum Teil sehr unterschiedliche Strategien. Sosetzen Freiberufler vor allem auf fachliche Netzwerke (74%) und Investments inihre Weiterbildung (77%). Dagegen steht bei Festangestellten der Rückzug insprivate im Vordergrund (53%). Für sie spielt Weiterbildung eine deutlichgeringere Rolle (41%), während dies bei den Freiberuflern auf dieFamilienfokussierung zutrifft (38%).Deutliche Unterschiede zwischen den beiden Gruppen zeigen sich auch beim ThemaRoutinetätigkeiten. Für Freiberufler spielen sie nur eine marginale Rolle(Median: 25%), für festangestellte Wissensarbeiter lautet der Wert dagegen 49Prozent. Deshalb überrascht es nicht, dass Freiberufler ein höheres Maß anFreiheit bei ihrer Tätigkeit eher wahrnehmen (48%) als angestellteWissensarbeiter (32%)."Die Automatisierung von Routineaufgaben ist eines der Themen mit dem größtenDigitalisierungsbedarf. Um die Kreativität besser zu nutzen, kommen vieleUnternehmen jedoch nicht darum herum, auch ihre unzähligen bürokratischenRegelungen auf den Prüfstand zu stellen", rät Dirk Hahn, CEO der Hays AG.Für die Studie "Wissensarbeit im digitalen Wandel" wurden mehr als 1.000hochqualifizierte Fachkräfte aus Deutschland mit einem akademischen Abschlussbefragt. 770 der befragten Wissensarbeiter sind fest angestellt und 272freiberuflich tätig. Von den fest angestellten Fachkräften ist etwa die Hälftein einer Führungsrolle und circa acht Prozent in der Geschäfts- bzw.Unternehmensleitung tätig.Über HaysHays plc ist ein weltweit führender Personaldienstleister für die Rekrutierungvon hoch qualifizierten Spezialisten. Hays ist im privaten wie im öffentlichenSektor tätig und vermittelt Spezialisten für Festanstellungen, Projektarbeit undin Arbeitnehmerüberlassung. Das Unternehmen beschäftigt weltweit über 11.500Mitarbeiter in 33 Ländern und erzielte im Geschäftsjahr 2019/2020 Erlöse in Höhevon 6,55 Mrd. Euro. In Deutschland vermittelt Hays Spezialisten aus denBereichen IT, Engineering, Construction & Property, Life Sciences, Finance,Sales & Marketing, Legal, Retail, Healthcare und HR.