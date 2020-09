BORNHEIM (dpa-AFX) - Die Baumarkt-Gruppe Hornbach wird aufgrund der anhaltend hohen Kundennachfrage etwas optimistischer. Für das Geschäftsjahr 2020/2021 erwartet das Management nun ein Umsatzplus von 8 bis 15 Prozent sowie ein bereinigtes Ergebnis vor Zinsen und Steuern (bereinigtes Ebit) von 270 bis 330 Millionen Euro, wie die im SDax notierte Hornbach Holding am Dienstag im pfälzischen Bornheim bei Landau mitteilte. Erst Anfang August hatte Hornbach seine Prognose angehoben und zuletzt ein Umsatzwachstum von 5 bis 15 Prozent sowie ein bereinigtes Ebit von 230 bis 330 Millionen Euro angepeilt.

Am Markt kamen die Nachrichten gut an, die Aktie der Hornbach Holding erreichte mit 99,70 Euro ein Rekordhoch und legten um 1,6 Prozent zu. Im laufenden Jahr haben die Titel über die Hälfte an Wert hinzugewonnen und zählen damit zu den größten Krisen-Gewinnern. Auch in den zurückliegenden fünf Jahren steht immerhin ein Plus von rund 40 Prozent für die Titel zu Buche.