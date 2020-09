- Ausrufung des nationalen Notstands in Kolumbien im Jahr 2019

DGAP-News: MustGrow Biologics Corp. / Schlagwort(e): Expansion/Studie MustGrow beginnt mit Test gegen Panamakrankheit bei Bananen in Kolumbien 29.09.2020 / 13:08

- Panamakrankheit ist existenzielle Bedrohung für globale Bananenindustrie (Wert: 25 Mrd. USD)

- Krankheit bleibt jahrzehntelang im Boden lebensfähig - zurzeit keine wirksamen Behandlungen verfügbar

- Natürliche Bio-Pestizid-Technologie von MustGrow hat 100-prozentige Kontrolle ähnlicher Krankheiten gezeigt

- Laborergebnisse im vierten Quartal 2020 erwartet



Saskatoon (Saskatchewan), 29. September 2020 - MustGrow Biologics Corp. (CSE: MGRO, OTC: MGROF, FRA: 0C0) ("MustGrow" oder das "Unternehmen") meldet den Beginn von Tests der eigenen Bio-Pestizid-Formulierung von MustGrow, TerraMG, gegen die Panamakrankheit (Fusarium wilt TR4), einen verheerenden Krankheitserreger, der die globale Bananenindustrie im Wert von 25 Milliarden USD gefährdet. Das Bio-Pestizid TerraMG von MustGrow bekämpft nachweislich bodenbürtige Krankheiten, die der Panamakrankheit ähnlich sind.

Der Schwerpunkt der Labortests in Kolumbien wird auf der Behandlung der Panamakrankheit liegen. Die vorangegangenen unabhängigen Wirksamkeitsstudien von MustGrow in Kanada haben nachgewiesen, dass die Behandlung von Fusarium oxysporum, einem bodenbürtigen Krankheitserreger, mit TerraMG den Pilz zu 100 Prozent unter Kontrolle brachte.

Die Panamakrankheit zählt zu den verheerendsten Bananenkrankheiten und betrifft insbesondere die Cavendish-Banane, die die Hälfte aller weltweit produzierten Bananen ausmacht. Zurzeit gibt es keine wirksame Behandlung für die infizierten Bananenplantagen, wobei die Krankheit jahrzehntelang im Boden lebensfähig bleibt und Ertragsverluste von 100 Prozent verursachen kann.

MustGrow hat bereits an der US-EPA- und Canadian-PMRA-Registrierung für TerraMG zur Behandlung von bodenbürtigen Schädlingen und Krankheiten bei hochwertigen Nutzpflanzen wie Obst und Gemüse vor der Auspflanzung hingearbeitet. Nun repliziert MustGrow diese Strategie auch in der betroffenen kolumbianischen Bananenindustrie an, wobei der Schwerpunkt auf der Kontrolle und Ausrottung der Panamakrankheit liegt.