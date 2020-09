Savonix und Fujitsu Connected Technologies Limited führen gemeinsam die Savonix Mobile App auf dem Raku-Raku Smartphone F-42A ein

Savonix, ein weltweit führendes Unternehmen für digitale kognitive Gesundheitstests, und Fujitsu Connected Technologies Limited (FCNT), einer der größten japanischen Smartphone-Hersteller, haben Savonix Mobile – eine App für digitale kognitive Tests – auf dem Raku-Raku Smartphone F-42A vorgestellt.

In Japan leiden mehr als 4,6 Millionen Menschen an irgendeiner Form von Demenz. Bis 2025 soll die Zahl auf etwa 7,3 Millionen Menschen ansteigen – oder einer von fünf Japanern ab 65 Jahren. Die japanische Regierung hat im vergangenen Jahr angekündigt, die Zahl der Demenzfälle bei Personen ab 70 Jahren in den nächsten sechs Jahren um 6 Prozent zu senken.