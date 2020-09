US-Wahlen und journalistischen Sitten

Es gab einmal Zeiten – auch im Journalismus der Bundesrepublik -, in denen die Grundtugenden des Berufes bekannt waren und in der Regel auch eingehalten wurden. Es hatte wohl seinen Grund, dass WDR-Intendant Tom Buhrow dieser Tage in einem Interview noch einmal auf einen der fundamentalen Berufsgrundsätze hinwies: Die klare Trennung von Nachricht und Kommentar!

Ein Beitrag von Georg Gafron.