Frankfurt (ots) - Bernd Martin: "Banken sollten fortlaufende Spracherkennung als

sicherstes biometrisches Merkmal zur Kundenauthentifizierung ins Online-Banking

als Standard aufnehmen."



Vor rund einem Jahr ist die Europäische Zahlungsdienstrichtlinie PSD2 (Payment

Services Directive 2) in Kraft getreten, die beim Online-Banking eine doppelte

Kundenauthentifizierung vorschreibt. Beim Login muss sich jeder Kunde durch zwei

von drei Faktoren legitimieren: etwas, das nur er weiß, beispielsweise PIN oder

Passwort, etwas, das nur er besitzt, etwa Karte oder Smartphone, und etwas, das

nur er haben kann, also Fingerabdruck, Stimme oder Gesicht. Viele Banken in

Deutschland verlassen sich bislang auf die ersten beiden Aspekte, also Wissen

(PIN/Passwort) und Besitz (Karte/Smartphone), und vernachlässigen das

biometrische Merkmal.









"Das muss sich zügig ändern, denn die biometrische Authentifizierung ist am

sichersten", fordert Bernd Martin, Deutschland-Verantwortlicher der Schweizer

Spitch AG, die Sprachbiometriesysteme anbietet. Er argumentiert: "Karten und

Smartphones können gestohlen werden, PIN und Passworte lassen sich knacken oder

erraten. Zwar können biometrische Daten ebenfalls entwendet werden, aber nur bei

biometrischen Merkmalen lässt sich die Echtheit während einer Transaktion

fortlaufend verifizieren. Konkret: Während der Kunde eine Transaktion spricht,

wird seine Stimme kontinuierlich auf Echtheit überprüft." Diese sogenannte

"Lebend-Erkennung" während der Identifizierung sollte zügig in alle

Online-Banking-Verfahren aufgenommen werden, um Missbrauch zu unterbinden, regt

Bernd Martin an. Er sagt: "Machen wir uns nichts vor: Viele Verbraucher bewahren

ihre Bankkarte und ihre PIN im selben Portemonnaie auf. Allerdings kommt es auch

bei der biometrischen Erkennung darauf an, wie sie implementiert ist.

Vorgefertigte Profile genügen nicht, sondern es kommt darauf an, während der

Transaktion die Authentifizierung fortlaufend zu überprüfen. Die Stimme ist

hierfür ideal."



Umstellung auf biometrische Verfahren ist Gewohnheit



Der Spitch-Manager erkennt zwar an, dass viele Verbraucher bei biometrischen

Methoden noch unsicher seien und stattdessen lieber auf das althergebrachte

PIN/TAN-Verfahren vertrauen. "Doch das wird sich mit der Gewöhnung ändern", ist

Bernd Martin fest überzeugt. "Viele Verbraucher entsperren heute schon ihr

Smartphone wie selbstverständlich mittels Fingerabdrucks- oder Gesichtserkennung



