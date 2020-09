JEFFERIES belässt SANOFI auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Sanofi auf "Buy" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. Er sei mit Blick auf das Medikament Dupixent optimistischer als der Markt, schrieb Analyst Colin White in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zudem traue er es dem Unternehmenschef Paul Hudson im Gegensatz zum Markt zu, Veränderungen zur Steigerung der Margen umzusetzen./gl/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 28.09.2020 / 10:18 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.09.2020 / 19:05 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. Sanofi Aktie jetzt ab 0€ handeln - auf Smartbroker.de