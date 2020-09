Coronavirus: Markt-Update

- Während sich das Coronavirus weiterhin weltweit ausbreitet, sind Experten nach wie vor besorgt darüber, dass die offiziellen Zahlen für Todesfälle und Infektionen weltweit deutlich unter der tatsächlichen Zahl liegen, da die Tests und Aufzeichnungen unzulänglich sind und die Möglichkeit besteht, dass sie von einigen Ländern verschwiegen werden. Unterdessen hat die WHO vor einer beunruhigenden Ausbreitung in Westeuropa nur wenige Wochen vor der winterlichen Grippesaison gewarnt. Auch die Pandemie erfordert angesichts der steigenden Zahl der Fälle in Lateinamerika noch immer umfangreiche Bekämpfungsmaßnahmen.

Am Montag verlangsamte sich die Zahl der neuen Fälle auf 230.624, wie es an diesem Tag immer der Fall ist, da sonntags weniger Tests durchgeführt werden. Unterdessen liegt der 7-Tage-Durchschnitt, der die Meldeunregelmäßigkeiten glättet, derzeit bei 285.007. Quelle: Worldometers

- Innerhalb von nur drei Monaten verdoppelte sich die Zahl der COVID-19-Todesfälle von einer halben Million auf eine Millionen, was eine Beschleunigung der Sterblichkeitsrate seit dem ersten Todesfall Anfang Januar in China bedeutet. Die Vereinigten Staaten, Brasilien und Indien sind zusammen für fast 45% aller COVID-19-Todesfälle weltweit verantwortlich.

- Indien verzeichnet mit durchschnittlich 87.500 neuen Fällen pro Tag seit Anfang September den weltweit höchsten täglichen Zuwachs an Infektionen.

- Die Zahl der neuen Fälle ist in 27 von 50 US-Bundesstaaten zwei Wochen lang in Folge gestiegen, wobei sowohl North Carolina als auch New Mexico in der vergangenen Woche laut einer Analyse von Reuters einen Anstieg von über 50% verzeichneten.

Wisconsin stellte letzte Woche zweimal einen Rekord für neue Fälle auf und meldet nun täglich mehr Neuinfektionen als Florida. South Dakota, Utah und Wyoming haben in diesem Monat dreimal Rekorde für neue tägliche Fälle aufgestellt. Quelle: Financial Times



