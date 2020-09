Avicanna unterzeichnet Vereinbarung zur Entwicklung und Lizenzierung von Cannabinoid-Tablettenformulierungen für US-Vertriebspartner

/NICHT ZUR VERTEILUNG AN NACHRICHTENDIENSTE DER VEREINIGTEN STAATEN ODER ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN. JEDE NICHTEINHALTUNG DIESER BESCHRÄNKUNG KANN EINE VERLETZUNG DER WERTPAPIERGESETZE DER VEREINIGTEN STAATEN DARSTELLEN/

Toronto, Ontario - 29. September 2020 - Avicanna Inc. ("Avicanna" oder das "Unternehmen") (TSX: AVCN) (OTCQX: AVCNF) (FSE: 0NN), ein biopharmazeutisches Unternehmen, das sich auf die Entwicklung, Herstellung und Vermarktung organischer und nachhaltiger Produkte auf der Basis von Cannabinoiden pflanzlichen Ursprungs konzentriert, freut sich bekannt zu geben, dass es eine Vereinbarung (die "Vereinbarung") abgeschlossen hat, wonach Avicanna bestimmte Produkte auf der Basis von Cannabinoiden pflanzlichen Ursprungs, einschliesslich sublingualer Tabletten mit verzögerter Wirkstofffreisetzung, die für den Schlafmarkt bestimmt sind ("Entwicklungsprodukte"), für einen US-Händler ("USCo") entwickeln wird.

Im Rahmen der Vereinbarung wird Avicanna das geistige Eigentum (die "Entwicklungs-IP"), das die Grundlage der Entwicklungsprodukte bildet, gegen eine Entwicklungsgebühr entwickeln. Auf der Grundlage des "Development IP" wird die USCo die Entwicklungsprodukte herstellen, vertreiben und vermarkten und Avicanna eine laufende Lizenzgebühr auf der Grundlage der Bruttoeinnahmen der Entwicklungsprodukte zahlen. Avicanna wird auch die Möglichkeit haben, die Cannabinoide für die Herstellung der Entwicklungsprodukte zu liefern.

Aras Azadian, CEO von Avicanna, kommentierte dies: "Wir demonstrieren weiterhin unsere innovativen Fähigkeiten in der Formulierungsentwicklung, Optimierung und Medikamentenverabreichung für die Cannabinoid-Industrie, die in den Bereichen CPG, Erwachsenengebrauch sowie medizinische und pharmazeutische Anwendungen tätig ist. Wir sind auch stolz darauf, von Weltklassepartnern ausgewählt worden zu sein, um unsere Technologie und unser geistiges Eigentum zur Verfügung zu stellen, was wiederum zusätzliche Einnahmequellen in Form von Lizenzgebühren bietet".