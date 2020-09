Amadis nutzt nexo-Standards zu Vereinfachung der Zahlungsakzeptanz in der ganzen Welt

Amadis , ein Anbieter von Zahlungssoftware und Beratungsdienstleistungen, kündigte heute einen gestrafften Weg für nordamerikanische und internationale Händler an, die sich dem globalen nexo-Zahlungsstandard zuwenden möchten. Dabei handelt es sich um den umfassendsten Satz an globalen Zahlungsakzeptanzprotokollen auf dem heutigen Markt. Durch die Integration der Messaging-Protokolle, Standards und Spezifikationen von nexo in seine universelle Zahlungsakzeptanzsoftware Arkos bietet Amadis eine universelle „Plug&Play“-Zahlungssoftware, mit der Kunden neue Zahlungsarten schnell und unabhängig von ihrer Ausrüstung, Technologie oder geografischen Lage annehmen können.

Amadis targets interoperability in global payments :a forefront concern for today's evolving payments space. (Photo: Business Wire)

Amadis hat bereits einer breiten Vielfalt von Banken, Einzelhändlern und Kunden im Verkehrswesen geholfen, nexo-basierte Anwendungen einzusetzen und damit ihre Zahlungssysteme zukunftsfähig zu machen. Gleichzeitig werden Entwicklungs- und Markteinführungszeiten damit verkürzt. Mit dem Arkos-Produkt von Amadis, einer EMV-Middleware, die die gesamte Kartenzahlungsverarbeitung übernimmt, können die Kunden innerhalb kurzer Zeit auf nexo umstellen und ihre speziellen Entwicklungsanforderungen erheblich reduzieren. Unternehmen werden damit in die Lage versetzt, die Markteinführungszeiten, Risiken und Kosten für die Umsetzung jeder einzelnen Zahlungslösung beträchtlich zu verringern. Arkos kann alle Ausrüstungsarten (eigenständig, PIN-Pads, unbeaufsichtigt, mobil) und Geräte verwalten und dabei:

US-amerikanische Verarbeitungsregeln (Debit-Netzwerkauswahl, Kleinbetragszahlungen) integrieren

zentrale Verwaltung und Berichterstellung übernehmen

M-TIP-, ADVT- und vorzertifizierte EMV-Anforderungen erfüllen

„Durch die Bearbeitung der Amadis Arkos-Software mit nexo-Protokollen stellen wir sicher, dass unsere Kunden in der ganzen Welt in den Genuss gemeinsamer interoperabler Schnittstellen und Protokolle kommen, was Innovation am Kontaktpunkt nach sich zieht“, erklärte Emmanuel Haydont, CEO und Mitbegründer von Amadis. „Durch den Einsatz von nexo-Protokollen sind wir unseren Kunden behilflich, die Markteinführungszeiten und Betriebskosten zu verringern. Und gleichzeitig werden sie in die Lage versetzt, sich von unnötigen technischen Abhängigkeiten zu befreien. Wir ebnen ihnen einen Weg, der den Handelsbetrieb zukunftsfähiger macht, während sich die Zahlungsmethoden immer weiterentwickeln.“