Bei der Aktie der EQS Group wird der beschlossene Split in den kommenden Tagen umgesetzt. „Der dafür relevante Aktienbesitz wird am 7. Oktober 2020 abends nach Börsenschluss ermittelt”, kündigt das m:access-notierte Unternehmen am Dienstag an. Aktionäre sollen für einen Anteilschein vier weitere erhalten. Entsprechend wird sich der Aktienkurs der EQS Group verringern, sodass sich rechnerisch am Börsenwert des Unternehmens ...