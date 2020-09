Gestern erfolgte bei Siemens der Spin-off von Siemens Energy. Seitdem ist die bisherige Tochter eigenständig an der Börse notiert. Noch ist Siemens Großaktionär von Siemens Energy, man will aber auch die verbliebenen Anteile zu einem großen Teil verkaufen. Die veränderte Lage bei Siemens muss in den Modellen der Analysten berücksichtigt werden.Entsprechend überarbeiten die Experten der Deutschen Bank ihr Modell zum Papier ...