Laut der Vereinbarung schließt sich Ebury, das 2009 gegründet wurde und Standorte in 20 Ländern, darunter Italien, hat, Nexi Open an. Partnerbanken von Nexi werden ihren Kunden die volle Dienstleistungspalette von Ebury anbieten können, einschließlich eines internationalen Cash-Managements, FX-Risikomanagements und Import/Export-Krediten.

Kreditinstitute werden ihre globalen Transaktionsdienste mit innovativen Lösungen erweitern können, um so einige übliche Schwierigkeiten bei grenzüberschreitenden Transaktionen auszuräumen. Zum Beispiel erlauben International-Cash-Management-Dienste von Ebury, dass Kunden Mehrfachwährungskonten in wenigen Stunden öffnen können. FX-Risk-Management-Dienste unterstützen Unternehmen dabei, die mit dem internationalen Handel verbundenen Risiken zu senken. Die Einzelplattform für grenzüberschreitende Zahlungen gibt den Kunden eine einfache und transparente Möglichkeit, Zulieferer in über 200 Ländern und in über 100 Währungen zu bezahlen.

Die Dienste von Ebury werden für Unternehmen über eine hochmoderne Plattform zugänglich sein, die sich einfach in der digitalen Bankeninfrastruktur integrieren lässt, einen effizienten Zugriff auf die Dienste bietet und die Beziehung zwischen der Bank und ihren Kunden stärkt.

Zum Geschäftsmodell von Ebury gehört auch der Support engagierter Spezialisten, um die Beziehungsmanager der Bank dabei zu unterstützen, die Kundenbindung zu maximieren und die KMU-Kunden dazu zu bringen, die neuen Dienste zu nutzen.

„Die Zusammenarbeit mit Ebury ermöglicht es uns, italienische Banken zu unterstützen, die ihre globalen Transaktionsdienste auf KMUs und Großunternehmen erweitern möchten, welche sich zunehmend nach Möglichkeiten umsehen, über Grenzen hinaus am Wettbewerb teilzuhaben.” – erklärte Renato Martini, Head of Digital Banking Solutions bei Nexi – „Unsere Bankenpartner werden relevante Dienste für italienische KMUs, die im Import und Export tätig sind, anbieten und die Beziehung mit ihren Kunden stärken können, indem sie die Dienste von Ebury in ihr digitales Angebot für Unternehmen nahtlos integrieren.”

„Wir freuen uns sehr über unsere Partnerschaft mit Nexi, und wie diese unsere Zusammenarbeit mit italienischen Banken zur Erweiterung ihrer Transaktionsdienste für international Handel treibende Unternehmen beschleunigen wird.” – erklärte Mauro Miotto, Global Head of Partnerships bei Ebury – “Die Mission von Ebury ist es, KMUs bei ihrem Wachstum auf dem globalen Markt zu unterstützen, und durch die Partnerschaft mit anderen Finanzinstitutionen glauben wird, dass wir das Beste von sowohl den Banken- als auch den Fintech-Lösungen anbieten können, und den Support für diese Unternehmen zu erhöhen.”

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20200929005643/de/