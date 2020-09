AT&T stellt DriveNets Network Cloud in ihrem Next-Gen-Kern bereit

Seite 2 ► Seite 1 von 4

Die Covid-19-Pandemie hat Notwendigkeit deutlich gemacht, dass die Infrastrukturflexibel skaliert werden kann und die exponentiellen Anforderungen von 5G-,Breitband- und Unterhaltungsinhaltsdiensten sowie KI- und Edge-Anwendungenvermittelt werden muss. Die DriveNets Network Cloud-Lösung passt perfekt zuAT&Ts Vision und anderen führenden Dienstleistern und Cloud-Hyperscalern, damitdie Entwicklung des Netzwerks offen, agil, kostengünstig und softwarebasiertist.DriveNets Network Cloud ist eine cloudnative Software, die das physischeNetzwerk in eine gemeinsame Ressource verwandelt, die mehrere Netzwerkdiensteauf die effizienteste Weise unterstützt. Es läuft auf Standard-White-Boxenbasierend auf dem Jericho2 Chipsatz von Broadcom , die von ODM-Partnern wieUfiSpace gebaut sind und AT&T die White-Boxen zur Verfügung gestellt haben.Dieser Ansatz schafft ein neues Wirtschaftsmodell für die Netzwerkindustrie,senkt die Kosten pro Bit und verbessert die Netzwerkrentabilität."Wir freuen uns über diese Gelegenheit, mit AT&T an ihrem Next-Gen-Core-Netzwerkzu arbeiten, und sind stolz auf unsere Ingenieure, die den strengenZertifizierungsprozess von AT&T durchlaufen haben, der die Qualität unsererLösung vor Ort beweist", sagte Ido Susan, CEO von DriveNets. "Diese Ankündigungzeigt denjenigen, die das disaggregierte Netzwerkmodell in Frage gestellt haben,dass unsere Network Cloud skalierbarer und kostengünstiger ist als herkömmlicheHardware-zentrierte Router. DriveNets transformiert das Netzwerk auf die gleicheWeise wie VMware die Rechen- und Speicherbranche transformiert hat.""Ich bin stolz, heute bekannt geben zu können, dass wir jetzt eineNext-Gen-IP/MPLS-Core-Routing-Plattform in unserem Produktionsnetzwerk auf derGrundlage der offenen Hardware-Designs bereitgestellt haben, die wir OCP imvergangenen Herbst vorgelegt haben", sagte Andre Fuetsch, AT&Ts CTO von NetworkServices, in seinem vielbeachteten Vortrag auf dem Open Networking and EdgeSummit (ONES). "Wir haben uns für DriveNets, einen innovativen Anbieter,entschieden, um die Network Operating System (NOS)-Software für diesenKernanwendungsfall bereitzustellen."